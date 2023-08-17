Один тюменец производит 269,5 кг мусора в год

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Доля Тюменской области в общем объеме твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошлом году составила 1,0%, а это 296,5 кг мусора на среднестатистического жителя, приводят данные аналитики.
В целом в 2022 году в России сократилась генерация ТКО. Это соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли.
Общее количество образованных ТКО в разных регионах отличается. Это зависит от численности населения, его уровня и структуры потребления, степени экологической ответственности, наличия инфраструктуры, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, все твердые коммунальные отходы, которые производят жители Тюменской области проходят весовой контроль и обработку. В процессе сортировки из ТКО извлекают полезные материалы, такие как пластик, стекло, консервные и алюминиевые банки, которые можно и нужно использовать повторно. В последствии подготовленные кипы отправляют на перерабатывающие предприятия.