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Один тюменец производит 269,5 кг мусора в год

Один тюменец производит 269,5 кг мусора в год

17 августа 2023, 11:26
Фото: ООО «ТЭО»
По итогам 2022 года Тюменская область заняла 45 место среди российских регионов по количеству мусора на душу населения. По статистике один тюменец производит 269,5 кг мусора в год. Такие данные опубликовала служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Доля Тюменской области в общем объеме твердых коммунальных отходов (ТКО) в прошлом году составила 1,0%, а это 296,5 кг мусора на среднестатистического жителя, приводят данные аналитики.

В целом в 2022 году в России сократилась генерация ТКО. Это соотносится с уменьшением потребления и снижением оборотов розничной торговли.

Общее количество образованных ТКО в разных регионах отличается. Это зависит от численности населения, его уровня и структуры потребления, степени экологической ответственности, наличия инфраструктуры, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Отметим, все твердые коммунальные отходы, которые производят жители Тюменской области проходят весовой контроль и обработку. В процессе сортировки из ТКО извлекают полезные материалы, такие как пластик, стекло, консервные и алюминиевые банки, которые можно и нужно использовать повторно. В последствии подготовленные кипы отправляют на перерабатывающие предприятия.

Максимальная безопасность: в Тюменской области 100% ТКО подлежат сортировке
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#Анастасия Имамахметова#Мусор#Вывоз ТКО#Тюменская область#Общество#Экология
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