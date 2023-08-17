Один тюменец производит 269,5 кг мусора в год

Отметим, все твердые коммунальные отходы, которые производят жители Тюменской области проходят весовой контроль и обработку. В процессе сортировки из ТКО извлекают полезные материалы, такие как пластик, стекло, консервные и алюминиевые банки, которые можно и нужно использовать повторно. В последствии подготовленные кипы отправляют на перерабатывающие предприятия.