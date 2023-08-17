Итоги дня Тюмени: губернатор заработал 17 млн, снова коронавирус, обвал рынка жилья

Большинство тюменцев, планировавших купить жилье на вторичном рынке, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки с 8,5 до 12% могут отказаться от покупки или отложить ее на неопределенный срок. Как прогнозируют эксперты, банки, не желая задирать процент, ужесточат требования к заемщикам, а продажи «вторички» могут остановиться вовсе, уступив первенство новостройкам с льготными программами.Эксперты сообщили, что ставки по ипотеке могут увеличиться до 12,7-13,5%.