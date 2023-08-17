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Published Сегодня, 18:33

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Updated Сегодня, 18:35

Итоги дня Тюмени: губернатор заработал 17 млн, снова коронавирус, обвал рынка жилья

Итоги дня Тюмени: губернатор заработал 17 млн, снова коронавирус, обвал рынка жилья

17 августа 2023, 18:33
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области за 17 августа.
Сюжет
Итоги

Доход тюменского губернатора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей

Стали известны доходы кандидатов в губернаторы Тюменской области. Избирательная комиссия опубликовала эти сведения.

Согласно документам, больше всех заработал денег кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Владимир Пискайкин. Он задекларировал доход в размере 61,5 миллионов рублей.

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор заработал в 2022 году 17,5 миллионов рублей. В собственности у главы региона — квартира площадью около 80 квадратных метров и снегоход «YAMAHA VK540E».

Денис Садовников (ЛДПР) отчитался о доходах размере 11,9 миллиона рублей. Представитель партии КПРФ Иван Левченко за 2022 год заработал всего 6,9 миллионов

Тюменцам рассказали о симптомах нового штамма коронавируса «Эрис»

Новый вид коронавируса может дойти и до нашего региона. Случаи заражения этой опасной инфекцией уже были выявлены в Московской, Иркутской, Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

Эксперты в Роспотребнадзоре отметили, что за свою жизнь стоит опасаться людям с ослабленным иммунитетом, им вирус может навредить сильнее. Симптомы инфекции те же, что и у предыдущих вариантов — кашель, высокая температура.

В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»

Большинство тюменцев, планировавших купить жилье на вторичном рынке, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки с 8,5 до 12% могут отказаться от покупки или отложить ее на неопределенный срок. Как прогнозируют эксперты, банки, не желая задирать процент, ужесточат требования к заемщикам, а продажи «вторички» могут остановиться вовсе, уступив первенство новостройкам с льготными программами.Эксперты сообщили, что ставки по ипотеке могут увеличиться до 12,7-13,5%.

Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны

Обращение размещено в Телеграмм-канале и на официальном сайте международного общественного движения «Мы любим Россию», в которое входит большое количество тюменских общественников.

«Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Планета погружена в хаос локальных войн», — отметили тюменские общественники.

Общественники призывают активистов из разных стран и континентов создать единую международную площадку для противодействия ядерной угрозе.

Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны
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#Итоги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Военные
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