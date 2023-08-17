Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей

Согласно документам, больше всех заработал денег кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Владимир Пискайкин. Он задекларировал доход в размере 61,5 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у него имеются 4 земельных участка, в том числе один в Германии, четыре квартиры — одна в Тюменской области, две в Германии, доля в двух квартирах в Болгарии, три парковочных места в Германии.