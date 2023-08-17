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Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей

Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей

17 августа 2023, 09:54
Стало известно, кто из кандидатов в губернаторы Тюменской области был самым богатым по итогам 2022 года. Избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах.

Согласно документам, больше всех заработал денег кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Владимир Пискайкин. Он задекларировал доход в размере 61,5 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у него имеются 4 земельных участка, в том числе один в Германии, четыре квартиры — одна в Тюменской области, две в Германии, доля в двух квартирах в Болгарии, три парковочных места в Германии.

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор заработал в 2022 году 17,5 миллионов рублей. В собственности у главы региона — квартира площадью около 80 квадратных метров и снегоход «YAMAHA VK540E».

Кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников отчитался о доходах размере 11,9 миллиона рублей. По данным избиркома, в собственности у либерал-демократа автомобиль BMW X5 и снегоход Polaris 800 Pro-RMK 15 и гараж в ЯНАО.

Представитель партии КПРФ Иван Левченко за 2022 год заработал всего 6,9 миллионов рублей. В собственности у него имеется лишь автомобиль Kia Sorento.

В Тюмени в день выборов пройдет розыгрыш квартир и автомобилей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выборы главы региона состоятся 10 сентября 2023 года, в единый день голосования. На кресло губернатора претендуют 4 кандидата.

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