«Буханка» выгорела после ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, водитель погиб

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По неизвестным пока причинам его фура выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. Оба автомобиля съехали в кювет. Грузовик получил незначительные повреждения, а «Буханка» полностью сгорела. Водитель УАЗа погиб на месте. В аварии пострадал водитель «Скании», его доставили в больницу.
На данный момент движение на этом участке трассы восстановлено и открыто в обе стороны.
Стоит отметить, что 14 мая на этом участке трассы произошло столкновение седана КИА и грузовика «Скания». Тогда обошлось без человеческих жертв, но водителя легковушки, который выехал на встречку, пришлось госпитализировать. За последние несколько месяцев на трассе Тюмень — Омск произошло 39 аварий, здесь погибли 8 человек. Вечером 16 августа на трассе Тюмень — Омск в кювет вылетел легковой автомобиль Datsun, водитель получил множественные травмы. Его автомобиль опрокинулся на крышу. Сигнал о ДТП поступил посредством системы ЭРА-Глонасс