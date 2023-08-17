«Буханка» выгорела после ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, водитель погиб

Стоит отметить, что 14 мая на этом участке трассы произошло столкновение седана КИА и грузовика «Скания». Тогда обошлось без человеческих жертв, но водителя легковушки, который выехал на встречку, пришлось госпитализировать. За последние несколько месяцев на трассе Тюмень — Омск произошло 39 аварий, здесь погибли 8 человек. Вечером 16 августа на трассе Тюмень — Омск в кювет вылетел легковой автомобиль Datsun, водитель получил множественные травмы. Его автомобиль опрокинулся на крышу. Сигнал о ДТП поступил посредством системы ЭРА-Глонасс