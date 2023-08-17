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«Буханка» выгорела после ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, водитель погиб

«Буханка» выгорела после ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, водитель погиб

17 августа 2023, 14:00
Фото: ГИБДД
На федеральной трассе в районе Тюкалинска произошло трагическое ДТП. По данным ГИБДД аварию спровоцировал 55-летний водитель грузовика «Скания».

По неизвестным пока причинам его фура выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. Оба автомобиля съехали в кювет. Грузовик получил незначительные повреждения, а «Буханка» полностью сгорела. Водитель УАЗа погиб на месте. В аварии пострадал водитель «Скании», его доставили в больницу.

На данный момент движение на этом участке трассы восстановлено и открыто в обе стороны.

Стоит отметить, что 14 мая на этом участке трассы произошло столкновение седана КИА и грузовика «Скания». Тогда обошлось без человеческих жертв, но водителя легковушки, который выехал на встречку, пришлось госпитализировать. За последние несколько месяцев на трассе Тюмень — Омск произошло 39 аварий, здесь погибли 8 человек. Вечером 16 августа на трассе Тюмень — Омск в кювет вылетел легковой автомобиль Datsun, водитель получил множественные травмы. Его автомобиль опрокинулся на крышу. Сигнал о ДТП поступил посредством системы ЭРА-Глонасс

Два человека пострадали в ДТП с фурой на федеральной трассе Тюмень — Омск
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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