Банк ДОМ. РФ запустил сервис для оформления ипотеки по QR-коду

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:54
Информация о клиенте передается в банк сразу после подачи заявки из его цифрового профиля. Нет необходимости прерывать процесс заполнением анкеты и подтверждением доходов.
«Мы реализовали уникальный инновационный способ оформления ипотеки, который позволит максимально упростить клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода со смартфона. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов банка и партнеров при оформлении сделок с недвижимостью. До конца года планируется подключить к личному кабинету более 1500 партнеров по всей России. Объем заключенных по новому механизму сделок, по нашим оценкам, до конца года превысит 30 млрд рублей», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
После выбора наиболее подходящей ипотечной программы клиент может выполнить все необходимые процедуры онлайн — от подписания документов до регистрации сделки в Росреестре и выпуска закладной.
«Сегодня, чтобы провести ипотечную сделку быстро и комфортно, нужно оцифровать все этапы. В Банке ДОМ.РФ мы создаем для этого единую ИТ-среду, чтобы весь путь заемщика был непрерывным, не создавал пауз и не вызывал сложностей при подготовке документов. Таким образом, электронные сервисы делают ипотеку удобной для клиентов и выгодной для банков», — сказал директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.
Также банк предоставляет удобный функционал для отслеживания статуса кредитной заявки в личном кабинете. В будущем планируется создание полноценной экосистемы для сделок с недвижимостью, включающей в себя витрину объектов, сервисы онлайн-страхования, оценки и другие возможности.