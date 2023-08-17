Банк ДОМ. РФ запустил сервис для оформления ипотеки по QR-коду

«Мы реализовали уникальный инновационный способ оформления ипотеки, который позволит максимально упростить клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода со смартфона. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов банка и партнеров при оформлении сделок с недвижимостью. До конца года планируется подключить к личному кабинету более 1500 партнеров по всей России. Объем заключенных по новому механизму сделок, по нашим оценкам, до конца года превысит 30 млрд рублей», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.