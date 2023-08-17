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Автомобиль Datsun вылетел в кювет и перевернулся на трассе Тюмень — Омск

Автомобиль Datsun вылетел в кювет и перевернулся на трассе Тюмень — Омск

17 августа 2023, 10:43
Фото: ТОСЭР
На трассе Тюмень — Омск в кювет вылетел легковой автомобиль Datsun, водитель получил множественные травмы. Спасатели Ишимского ПСО ГКУ ТО «ТОСЭР» незамедлительно выехали на место ДТП.

Водителя эвакуировали с места аварии, пострадал один человек. Его автомобиль опрокинулся на крышу. Сигнал о ДТП поступил посредством системы ЭРА-Глонасс вечером 16 августа.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 186-м километре трассы Шадринск-Ялуторовск столкнулись автомобили «Опель» и «Нива». Водитель «Опеля» не соблюдал очередность проезда, в результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были отправлены четыре человека.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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