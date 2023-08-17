Автомобиль Datsun вылетел в кювет и перевернулся на трассе Тюмень — Омск

Ранее «Наш город» сообщал, что на 186-м километре трассы Шадринск-Ялуторовск столкнулись автомобили «Опель» и «Нива». Водитель «Опеля» не соблюдал очередность проезда, в результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были отправлены четыре человека.