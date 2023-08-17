18-летняя тюменка отравилась грибами

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Жительница Нижней Тавды отравилась грибами и обратилась за помощью в больницу №15.
По ее словам, грибы она ела примерно неделю назад, все это время чувствовала слабость в организме. Ее тошнило, в области желудка она чувствовала жжение. В один из дней тюменка почувствовала онемение и покалывание в конечностях. Глаза начали закатываться, девушка потеряла способность сфокусироваться и начала терять сознание.
— Я слышала речь, но ответить уже не было сил, — рассказала молодая девушка врачам.
Девушка прошла лечение в терапевтическом отделении больницы №15. После проведения медикаментозной терапии, ее состояние было стабилизировано, и она была выписана.
Врачи настоятельно советуют тюменцам избегать сбора и употребления в пищу незнакомых грибов.