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18-летняя тюменка отравилась грибами

18-летняя тюменка отравилась грибами

17 августа 2023, 12:14
Фото: 1MI
Девушка стала замечать за собой проблемы в конечностях и трудности фокусировки.

Жительница Нижней Тавды отравилась грибами и обратилась за помощью в больницу №15.

По ее словам, грибы она ела примерно неделю назад, все это время чувствовала слабость в организме. Ее тошнило, в области желудка она чувствовала жжение. В один из дней тюменка почувствовала онемение и покалывание в конечностях. Глаза начали закатываться, девушка потеряла способность сфокусироваться и начала терять сознание.

— Я слышала речь, но ответить уже не было сил, — рассказала молодая девушка врачам.

Девушка прошла лечение в терапевтическом отделении больницы №15. После проведения медикаментозной терапии, ее состояние было стабилизировано, и она была выписана.

Врачи настоятельно советуют тюменцам избегать сбора и употребления в пищу незнакомых грибов.

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