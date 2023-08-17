18-летняя тюменка отравилась грибами

По ее словам, грибы она ела примерно неделю назад, все это время чувствовала слабость в организме. Ее тошнило, в области желудка она чувствовала жжение. В один из дней тюменка почувствовала онемение и покалывание в конечностях. Глаза начали закатываться, девушка потеряла способность сфокусироваться и начала терять сознание.