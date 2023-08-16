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Updated Сегодня, 10:25

В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии

В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии

16 августа 2023, 10:25
Фото: 1MI
В Рощино задерживаются самолёты в Анталью и Казань. Лайнер ATR-72 из Красноселькупа тоже отклонился от расписания.

Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines из Антальи прибудет в Рощино в 18:06 (на три часа позже). Пассажиров рейса 8919 ожидают у терминала Б, сообщается в онлайн-табло аэропорта. Причины задержки неизвестны.

Самолёт ATR-72 вылетит из Тюмени в Казань 16 августа в 21:30. Задержка составит 3 часа. Другой лайнер ATR-72 рейса ЮТ 346 прибудет в Рощино из Красноселькупа в 18:20.

Стоит отметить, что 16 августа ночью на 20 минут задержался вылет самолёта рейса № ТК 3973 в Анталью.

14 августа «Наш город» сообщал, что Лайнер Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines не смог прилететь в Рощино. Рейс был отменён из-за технических проблем.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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