В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии

Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines из Антальи прибудет в Рощино в 18:06 (на три часа позже). Пассажиров рейса 8919 ожидают у терминала Б, сообщается в онлайн-табло аэропорта. Причины задержки неизвестны.