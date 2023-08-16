В Тюмени ждут задерживающийся самолет из турецкой Анталии

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines из Антальи прибудет в Рощино в 18:06 (на три часа позже). Пассажиров рейса 8919 ожидают у терминала Б, сообщается в онлайн-табло аэропорта. Причины задержки неизвестны.
Самолёт ATR-72 вылетит из Тюмени в Казань 16 августа в 21:30. Задержка составит 3 часа. Другой лайнер ATR-72 рейса ЮТ 346 прибудет в Рощино из Красноселькупа в 18:20.
Стоит отметить, что 16 августа ночью на 20 минут задержался вылет самолёта рейса № ТК 3973 в Анталью.
14 августа «Наш город» сообщал, что Лайнер Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines не смог прилететь в Рощино. Рейс был отменён из-за технических проблем.