В центре Тюмени бесплатно обучат вождению на электросамокате

Ранее «Наш город» сообщал, что 9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца. Мужчина получил травму по вине ребенка. Увидев, что ребенка «обижают», на помощь ему поспешила мама. Женщина возмутилась, на что получила резонный ответ, что ребенок незаконно катается на электросамокате.