В центре Тюмени бесплатно обучат вождению на электросамокате

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На площади будут отрабатывать практику вождения, оно включает в себя змейку, объезд людей, поворот, заезд на пандус.
«В живом формате, простым и понятным языком пользователям расскажут основные правила безопасного вождения», — сообщают чиновники городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца. Мужчина получил травму по вине ребенка. Увидев, что ребенка «обижают», на помощь ему поспешила мама. Женщина возмутилась, на что получила резонный ответ, что ребенок незаконно катается на электросамокате.