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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В центре Тюмени бесплатно обучат вождению на электросамокате

В центре Тюмени бесплатно обучат вождению на электросамокате

16 августа 2023, 10:53
Фото: 1MI
Мероприятие пройдёт на площади 400-летия Тюмени. Курс рассчитан на новичков. Он пройдёт с 10 до 20 часов 18 и 19 августа в рамках программы «Школа вождения» от сервиса проката Whoosh.

На площади будут отрабатывать практику вождения, оно включает в себя змейку, объезд людей, поворот, заезд на пандус.

«В живом формате, простым и понятным языком пользователям расскажут основные правила безопасного вождения», — сообщают чиновники городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца. Мужчина получил травму по вине ребенка. Увидев, что ребенка «обижают», на помощь ему поспешила мама. Женщина возмутилась, на что получила резонный ответ, что ребенок незаконно катается на электросамокате.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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