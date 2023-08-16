В Тобольске хоронят семью, чью иномарку разорвало на части в ДТП

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Published Сегодня, 06:38
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В Тобольске проходят похороны семьи, погибшей в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В местном TG- канале сообщили, что похороны бизнесмена и его семьи проходят сегодня, 16 августа.
Напоминаем, что ДТП, унесшее жизни предпринимателя, его жены и троих детей произошло 14 августа. Автомобилист на Infiniti, не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. Легковушку разделило пополам. Фотографии с места события можно посмотреть здесь.
В соцсетях Тобольска погибшего называют «примерным семьянином» и «верующим человеком». Он часто посещал мечеть. Жил на улице Мусы Джалиля, окончил школу №15. Известно, что 38-летний Азат Назыров занимался строительством домов. Друзья и близкие пришли проститься с бизнесменом и его 32-летней супругой.
— Азат Зиннурович был хорошим человеком, готовым помочь в любой ситуации. Школьные учителя и одноклассники решили материально помочь его семье. Я считаю, желающих помочь будет много. Ведь Азат был не только хорошим человеком, но и добросовестным предпринимателем. Многим тоболякам он построил хорошие дома, в том числе и нам, — рассказывают одноклассники погибшего.
— Азат приходился мне близким другом. Я вчера сам приехал на место трагедии. Сегодня весь день бегал по городу: в морг, на кладбище, чтобы места забронировать. Завтра будем копать могилы. Я знал его очень хорошо, мы были близкими друзьями. Пусть Аллах рай ему даст. На душе сейчас очень тяжело, — рассказали друзья.
Сотрудники регионального ГИБДД выдвинули версию, что мужчина не справился с управлением. Однако друзья погибшей семьи считают, что водитель большегруза резко развернулся и предприниматель не успел затормозить.