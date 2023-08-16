В Тобольске хоронят семью, чью иномарку разорвало на части в ДТП

Напоминаем, что ДТП, унесшее жизни предпринимателя, его жены и троих детей произошло 14 августа. Автомобилист на Infiniti, не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. Легковушку разделило пополам. Фотографии с места события можно посмотреть здесь.