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Posted 16 августа, 05:32

Published 16 августа, 05:32

Modified Вчера, 22:48

Updated Вчера, 22:48

В Исетском ввели в строй последний блок племенного репродуктора индейки «Дамате»

В Исетском ввели в строй последний блок племенного репродуктора индейки «Дамате»

16 августа 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Исетском районе в торжественной обстановке запустили в работу последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки компании «Дамате». В мероприятии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, который назвал событие историческим для всего российского птицеводства.

После выхода на полную проектную мощность предприятие будет ежемесячно выпускать миллион штук инкубационного яйца индейки.

«Этот масштабный инвестиционный проект мы общими усилиями начинали в 2021 году и даже не предполагали тогда, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России. Компания „Дамате“ — наш давний и надежный партнер. Мы уверены, что впереди — новые совместные проекты и общие победы», — пояснил глава региона.

Председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев награждён региональным знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Общий объем инвестиций в создание на Исетской земле племенного репродуктора индейки превысил 6 миллиардов рублей. В результате для жителей Исетского района уже создано 119 новых рабочих мест, в том числе — в небольших населенных пунктах. В целом же планируется трудоустроить порядка двухсот человек.

Руководство компании намерено и дальше принимать активное участие в развитии социальной сферы Исетского района.

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