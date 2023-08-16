В Исетском ввели в строй последний блок племенного репродуктора индейки «Дамате»

Posted 16 августа, 05:32
Published 16 августа, 05:32
Modified Вчера, 22:48
Updated Вчера, 22:48
После выхода на полную проектную мощность предприятие будет ежемесячно выпускать миллион штук инкубационного яйца индейки.
«Этот масштабный инвестиционный проект мы общими усилиями начинали в 2021 году и даже не предполагали тогда, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России. Компания „Дамате“ — наш давний и надежный партнер. Мы уверены, что впереди — новые совместные проекты и общие победы», — пояснил глава региона.
Председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев награждён региональным знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью».
Общий объем инвестиций в создание на Исетской земле племенного репродуктора индейки превысил 6 миллиардов рублей. В результате для жителей Исетского района уже создано 119 новых рабочих мест, в том числе — в небольших населенных пунктах. В целом же планируется трудоустроить порядка двухсот человек.
Руководство компании намерено и дальше принимать активное участие в развитии социальной сферы Исетского района.