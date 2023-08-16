В Исетском ввели в строй последний блок племенного репродуктора индейки «Дамате»

Общий объем инвестиций в создание на Исетской земле племенного репродуктора индейки превысил 6 миллиардов рублей. В результате для жителей Исетского района уже создано 119 новых рабочих мест, в том числе — в небольших населенных пунктах. В целом же планируется трудоустроить порядка двухсот человек.