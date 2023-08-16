Услуги, овощи и фрукты резко подорожали в Тюменской области

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,45%. Существенный вклад в динамику внесло изменение цен на плодоовощную продукцию. Непродовольственные товары наоборот подешевели на 4%. При этом растут цены на бензин и стройматериалы.

В июле в Тюменской области больше всего подорожали услуги (почти 9%). По данным ЦБ РФ в регионе увеличивается спрос на строительные материалы на внутреннем рынке. Металлочерепица и гипсокартон стали стоить дороже, чем годом ранее. Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%). Ранее «Наш город» сообщал, что спрос на квартиры резко упадёт в сентябре. В ближайшие месяцы тюменские риэлторы ждут падения продаж жилья. Данная ситуация затронет все сегменты рынка недвижимости в Тюменской области. Спрос на квартиры в Тюмени резко упадет уже в сентябре Узнать подробнее