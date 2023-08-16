Услуги, овощи и фрукты резко подорожали в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В июле в Тюменской области больше всего подорожали услуги (почти 9%).
По данным ЦБ РФ в регионе увеличивается спрос на строительные материалы на внутреннем рынке. Металлочерепица и гипсокартон стали стоить дороже, чем годом ранее.
Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%).
Ранее «Наш город» сообщал, что спрос на квартиры резко упадёт в сентябре. В ближайшие месяцы тюменские риэлторы ждут падения продаж жилья. Данная ситуация затронет все сегменты рынка недвижимости в Тюменской области.