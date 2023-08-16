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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:28

Тюменец словил, сфотографировал и отпустил огромную щуку

Тюменец словил, сфотографировал и отпустил огромную щуку

16 августа 2023, 15:27
Фото: Тюменец Алексей Саранчи.
Алексей Саранчи выловил щуку весом в 13 килограммов. Сфотографировавшись и взвесив рыбу он решил её отпустить.
«Приманку решил выбрать в виде окуня от JigIt, модель Trump в цвете 021. В данном водоеме полно окуня и есть немного щуки, но крупной», — отметил тюменец Алексей Саранчи.

Выловить щуку удалось вечером, около 20:00. Рыбу долго не мучили, после парочки фотографий сразу отпустили в родную стихию.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала августа тюменцы сообщали о пойманных щуках весом в 10 и 11 килограммов. Их словили в Иртыше. Одну из них удалось выловить в районе села Абалак, попавшись на удочку второй раз тюменцу пришлось держать щуку почти 10 минут.

Тюменец выловил в реке Иртыш огромную щуку
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Рыбаки
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