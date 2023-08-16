Тюменец словил, сфотографировал и отпустил огромную щуку

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
«Приманку решил выбрать в виде окуня от JigIt, модель Trump в цвете 021. В данном водоеме полно окуня и есть немного щуки, но крупной», — отметил тюменец Алексей Саранчи.
Выловить щуку удалось вечером, около 20:00. Рыбу долго не мучили, после парочки фотографий сразу отпустили в родную стихию.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала августа тюменцы сообщали о пойманных щуках весом в 10 и 11 килограммов. Их словили в Иртыше. Одну из них удалось выловить в районе села Абалак, попавшись на удочку второй раз тюменцу пришлось держать щуку почти 10 минут.