Тюменец словил, сфотографировал и отпустил огромную щуку

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала августа тюменцы сообщали о пойманных щуках весом в 10 и 11 килограммов. Их словили в Иртыше. Одну из них удалось выловить в районе села Абалак, попавшись на удочку второй раз тюменцу пришлось держать щуку почти 10 минут.