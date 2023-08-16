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Цены взлетели втрое: тюменцы не могут снять гостиницу в Екатеринбурге в День города

Цены взлетели втрое: тюменцы не могут снять гостиницу в Екатеринбурге в День города

16 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI
Жители Тюмени не могут заселиться в отели Екатеринбурга. Всё из-за юбилея города, ему исполняется 300 лет. На ближайшие выходные всё занято.

«Наш город» изучил предложения по бронированию гостиниц в Екатеринбурге, до конца недели мест практически нет.

«Очень большой ажиотаж, люди бронировали номера за несколько месяцев до юбилея», — сообщили «Нашему городу» в гостинице «Артек».

В Екатеринбурге ещё можно снять квартиры на несколько дней, но цены уже «кусаются». Всё изменится уже после 20 августа, почти во всех отелях свободных номеров станет гораздо больше.

По данным сервисов бронирования, на этой неделе и до 20 августа можно снять номера за 20 тысяч рублей (на двоих) за ночь недалеко от центра Екатеринбурга. Квартиры и апартаменты будут стоить от 6 до 11 тысяч за сутки. В гостинице Novotel мест практически не осталось.

Стоит отметить, что на окраине города (в 16-18 км от центра) можно забронировать небольшие номера за 5-8 тысяч в день.

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Фото: Скрин с сайта "Островок"
«Все, кто может, уже уезжают. Кто не может по каким-то причинам, вынуждены ходить сейчас по улицам как в московском метро в час пик», — сообщил читатель «Нашего города» (живет в Екатеринбурге).
«Я еду в выходные в ЕКБ и устала искать гостиницу. Когда взяла билет, не знала, что там день города, в итоге цены из-за праздника выросли бешено. Вместе 2-3 тысяч за сутки просят 5-10 тысяч, отдала 6 000 за сутки», — сообщил источник «Нашего города».

В эту субботу в Екатеринбурге пройдет День города. На празднование 300-летия приедут почетные гости из Европы, Азии и Африки. Здесь ждут делегации сразу трех городов-побратимов: Гуанчжоу (Китай), Бишкека (Киргизия) и Минска (Белоруссия). Приедут гости из городов-партнеров — Могилёва и Харбина.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской набережной продолжаются работы по строительству десятиэтажного здания апарт-отеля с номерами квартирного типа. Работы по возведению новой гостиницы по улице Красина начались еще два года назад. Сумма инвестиций — 350 млн рублей.

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