Цены взлетели втрое: тюменцы не могут снять гостиницу в Екатеринбурге в День города

По данным сервисов бронирования, на этой неделе и до 20 августа можно снять номера за 20 тысяч рублей (на двоих) за ночь недалеко от центра Екатеринбурга. Квартиры и апартаменты будут стоить от 6 до 11 тысяч за сутки. В гостинице Novotel мест практически не осталось.