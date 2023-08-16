Центробанк поднял ключевую ставку. Что будет с ценами на недвижимость в Тюмени?

Девелопер объявил о повышении цен на квартиры с 17 августа. Но для тех, кто планирует уже сейчас приобрести жилье, есть возможность забронировать квартиру по фиксированной стоимости. Для этого нужно оставить заявку на сайте застройщика или позвонить в отдел продаж по телефону +7 (3452) 57-56-26. Там же можно подробнее ознакомиться с преимуществами микрорайона «Корней» и узнать варианты покупки.