Центробанк поднял ключевую ставку. Что будет с ценами на недвижимость в Тюмени?

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Повышение ключевой ставки влечет за собой рост цен на стройматериалы и строительные работы, а также повышение кредитной ставки. Покупку жилья люди планируют заранее, исходя из своего бюджета, поэтому новость от Центробанка может нарушить планы тех, кто в скором времени хотел приобрести недвижимость.
Рост ключевой ставки неизбежно вынудит застройщиков повысить цены на жилье. Известный тюменский застройщик предложил выход — чтобы не отменять покупку и уложиться в запланированный бюджет, жилье можно заранее забронировать по фиксированной цене. Стоимость забронированной недвижимости для покупателя не изменится. Это особенно актуально для объектов, которые будут сданы уже в скором времени.
К примеру, микрорайон «Корней» на Мельникайте строится с опережением сроков. Два из 14 будущих кварталов находятся на финальной стадии строительства, их планируют сдать уже в первом квартале 2024 года.
«Корней» — экологичный жилой комплекс, продуманный для комфортной семейной жизни. Жителям будет доступна удобная транспортная развязка и вся необходимая инфраструктура. Здесь появятся два детских сада, школа на 1300 мест и спорткомплекс. Сердце жилого комплекса — огромный зеленый парк — идеальное место для прогулок, отдыха и занятий спортом. Также в ЖК представлен разнообразный выбор планировок от небольших студий до просторных трехкомнатных квартир.
Девелопер объявил о повышении цен на квартиры с 17 августа. Но для тех, кто планирует уже сейчас приобрести жилье, есть возможность забронировать квартиру по фиксированной стоимости. Для этого нужно оставить заявку на сайте застройщика или позвонить в отдел продаж по телефону +7 (3452) 57-56-26. Там же можно подробнее ознакомиться с преимуществами микрорайона «Корней» и узнать варианты покупки.
Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ» и другие.
АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru.