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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Центр Тюмени атаковали стритрейсеры

Центр Тюмени атаковали стритрейсеры

16 августа 2023, 05:29
Фото: nashgorod.ru
На рёв двигателей по ночам жалуются жители улицы Республики. На большинстве машин стриттрейсеры специально снимают глушители, чтобы шум добивал в самые отдаленные дома.

Как рассказывают местные жители, в районе Технопарка, после полуночи, стриттрейсеры начитают свои «адские» гонки.

Эти слова подтверждает другой житель, который с начала августа недоволен рёвом моторов, криками и громкой музыкой от сходок стриттрейсеров.

Региональная Госавтоинспекция обратилась к тюменцам, чтобы они звонили на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Они отправят наряд ГИБДД или участкового, но сигнал от граждан не останется без ответа.

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#Алексей Каримов#Безопасный город#Дорожные войны#ГИБДД#Шум
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