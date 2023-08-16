Центр Тюмени атаковали стритрейсеры

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Как рассказывают местные жители, в районе Технопарка, после полуночи, стриттрейсеры начитают свои «адские» гонки.
Эти слова подтверждает другой житель, который с начала августа недоволен рёвом моторов, криками и громкой музыкой от сходок стриттрейсеров.
Региональная Госавтоинспекция обратилась к тюменцам, чтобы они звонили на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Они отправят наряд ГИБДД или участкового, но сигнал от граждан не останется без ответа.