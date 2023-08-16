Тренер Волынкина рассказала о принципах здоровой диеты

«Утром: белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, при похудении лучше использовать творог 5% или 9%, и гречка. В обед уменьшаем углеводы, используем рыбу, курицу, мясо и тушеные овощи или на пару, вечером также белок или протеиновый коктейль и овощной салат. К вечеру углеводная стрелка должна стремиться к нулю, они нужны утром, так как это заряд бодрости и энергии на весь день», — рассказала эксперт.