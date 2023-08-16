Тренер Волынкина рассказала о принципах здоровой диеты

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Волынкина считает, что необходимо исходить из формы суточной калорийности, а также соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Особенно важно при этом следить за водным режимом и сном, пишет NEWS.ru.
«Утром: белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, при похудении лучше использовать творог 5% или 9%, и гречка. В обед уменьшаем углеводы, используем рыбу, курицу, мясо и тушеные овощи или на пару, вечером также белок или протеиновый коктейль и овощной салат. К вечеру углеводная стрелка должна стремиться к нулю, они нужны утром, так как это заряд бодрости и энергии на весь день», — рассказала эксперт.
Среднее количество воды, которое посоветовала употрелять диетолог должно равняться 0,3 литра на килограмм веса. При этом сон должен составлять не менее восьми часов. Более того, при здоровой диете следует также учитывать количество тренировочных дней, добавила эксперт.