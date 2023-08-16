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Скоро Первое сентября: сотни учителей не хватает тюменским школам

Скоро Первое сентября: сотни учителей не хватает тюменским школам

16 августа 2023, 11:48
Фото: 1MI
В тюменских учебных заведениях наблюдается нехватка педагогов. Перед 1 сентября школы отчитались о 12 700 педагогических работниках. Укомплектованность педагогами составляет 94%. Иными словам не хватает 600 учителей.
«В школах региона трудятся 12700 работников, из них 10900 — учителя. Укомплектованность педагогами — 94%. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков», — сообщили в информцентре Тюменской области.

Первого сентября за парты сядут около 251 тысячи школьников. Стоит отметить, что ежегодно в сельские школы трудоустраивается более 150 учителей. На данный момент работа по заключению договоров с педагогами продолжается.

По данным сайтов объявлений о работе, учителя и педагоги — это 12 самая востребованная в Тюменской области профессия. Врачи и медперсонал на 8 месте. По данным сайта Зарплата.ру, в школы Тюмени требуются нейропсихологии (зарплата до 35 тысяч рублей), учителя информатики, математики, начальных классов (до 40 тысяч). Согласно данным Росстата, тюменские учителя ежемесячно получают 56,2 тысячи рублей. При этом средний заработок педагогов по РФ составляет 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у учителей ЯНАО и ХМАО — 120 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Педагоги Свердловской области зарабатывают 49 тысяч рублей, Челябинской области — 41,8 тысяч, Курганской области — 35 тысяч рублей. В целом по стране самые высокие зарплаты получают учителя Чукотского автономного округа (136,9 тысяч рублей), Ямала (120 тысяч рублей) и Москвы (107 тысяч рублей).

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Учителя
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