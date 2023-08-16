Скоро Первое сентября: сотни учителей не хватает тюменским школам

По данным сайтов объявлений о работе, учителя и педагоги — это 12 самая востребованная в Тюменской области профессия. Врачи и медперсонал на 8 месте. По данным сайта Зарплата.ру, в школы Тюмени требуются нейропсихологии (зарплата до 35 тысяч рублей), учителя информатики, математики, начальных классов (до 40 тысяч). Согласно данным Росстата, тюменские учителя ежемесячно получают 56,2 тысячи рублей. При этом средний заработок педагогов по РФ составляет 51,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у учителей ЯНАО и ХМАО — 120 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Педагоги Свердловской области зарабатывают 49 тысяч рублей, Челябинской области — 41,8 тысяч, Курганской области — 35 тысяч рублей. В целом по стране самые высокие зарплаты получают учителя Чукотского автономного округа (136,9 тысяч рублей), Ямала (120 тысяч рублей) и Москвы (107 тысяч рублей).