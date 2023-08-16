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Скончался в госпитале от ранений: тюменского военного похоронили в Нижневартовске

Скончался в госпитале от ранений: тюменского военного похоронили в Нижневартовске

16 августа 2023, 12:59
Фото: 1MI
В октябре прошлого года 29-летний Алексей Болдырев был мобилизован на военную службу, где занимал должность водителя мотострелкового взвода.

Он погиб в ходе СВО, мужчина жил в Нижневартовске, но родился в Абатском районе Тюменской области. Известно, что ранее он работал в компании «Россети». В октябре 2022 года его призвали по мобилизации, в Чебаркуле он прошел специальную подготовку и отправлся в зону СВО.

«Наш земляк с честью нес службу. По словам родных, Алексей был отзывчивым, целеустремленным человеком», — сообщили в администрации Нижневартовска.

По информации телеканала «Мегаполис Югра», в июле Алексей получил серьезные ранения. Его близкие долго не смогли его найти, он оказался в больнице под чужим именем. Вначале августа Алексей скончался от полученных ранений, не приходя в сознание в госпитале имени Вишневского (Москва).

Администрация Ханты-Мансийского автономного округа обещала оказать всю необходимую поддержку семье погибшего. В Нижневартовске остались его жена и маленькая дочь.

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#Тюменцы#Военные
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