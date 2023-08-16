Скончался в госпитале от ранений: тюменского военного похоронили в Нижневартовске

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Он погиб в ходе СВО, мужчина жил в Нижневартовске, но родился в Абатском районе Тюменской области. Известно, что ранее он работал в компании «Россети». В октябре 2022 года его призвали по мобилизации, в Чебаркуле он прошел специальную подготовку и отправлся в зону СВО.
«Наш земляк с честью нес службу. По словам родных, Алексей был отзывчивым, целеустремленным человеком», — сообщили в администрации Нижневартовска.
По информации телеканала «Мегаполис Югра», в июле Алексей получил серьезные ранения. Его близкие долго не смогли его найти, он оказался в больнице под чужим именем. Вначале августа Алексей скончался от полученных ранений, не приходя в сознание в госпитале имени Вишневского (Москва).
Администрация Ханты-Мансийского автономного округа обещала оказать всю необходимую поддержку семье погибшего. В Нижневартовске остались его жена и маленькая дочь.