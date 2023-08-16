Скончался в госпитале от ранений: тюменского военного похоронили в Нижневартовске

Он погиб в ходе СВО, мужчина жил в Нижневартовске, но родился в Абатском районе Тюменской области. Известно, что ранее он работал в компании «Россети». В октябре 2022 года его призвали по мобилизации, в Чебаркуле он прошел специальную подготовку и отправлся в зону СВО.