Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Научим делать правильный выбор»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
— Да, и мы этому очень рады! Во-первых, успешно закончили этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет. Все места заняты сильными абитуриентами. Во-вторых, средний балл ЕГЭ по университету в этом году вырос на 2,3 пункта и теперь составляет 80,1.
Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения уже стали 2838 человек. Из них более 1,5 тысяч первокурсников будут учиться за счет бюджетных ассигнований. В числе лидеров по качеству бюджетных абитуриентов оказались Институт государства и права — средний балл 89,04, Финансово-экономический институт — 88,32, Институт социально-гуманитарных наук — 86,47, Школа перспективных исследований SAS — 83,57, Институт математики и компьютерных наук — 81,29.
— В магистратуре также заняты все 709 бюджетных мест. ТюмГУ выбрали на данный момент 465 иностранных граждан и 1817 выпускников из других российских регионов.
— Вопрос интересный, он на стыке времени — август 2023 года оказался про выборы вообще. В сентябре выборы Губернатора и Тюменской городской Думы, многие 18-летние впервые будут голосовать. Вместе с тем, именно они этим летом закончили школу и теперь выбирают свое профессиональное будущее. Мне кажется, что это один из главных навыков, который формируются именно в подростковом и юношеском возрасте. Сравнивать, анализировать, рассуждать, слышать, поступать правильно — этому учит школа, этому учит университет. У нас, к примеру, новая система образования 2+2.
ТюмГУ — первое учебное заведение в России, которое ввело такую систему. Благодаря ей студент сам определяет свою учебную траекторию: выбирает какие предметы добавить к своему основному направлению, чтобы стать в будущем успешным предпринимателем или исследователем. Хватит ли ему цифровых знаний, сумеет ли он быть лидером в коллективе — решает сам студент. Университет предоставляет возможность реализации всего намеченного каждым обучающимся.
— Уже в прошлом году были абитуриенты из ДНР и ЛНР. Их было немного, но они нуждались в особенном сопровождении. В приемную кампанию-2023 мы были готовы предложить индивидуальные сервисы этой группе абитуриентов. Для них была выделена отдельная квота на все направления подготовки, где были бюджетные места. Таких абитуриентов к нам поступило 43 человека. Из них без вступительных испытаний были зачислены 11 ребят. Родители этих студентов получили ранения или погибли.
— Я — патриот Тюмени, патриот своего вуза. Поэтому, конечно, рассматривайте и готовьтесь к поступлению в ТюмГУ. Наш университет — высокорейтинговый, признанный в России центр современного образования. Добавьте сюда новую инфраструктуру, отличный новый корпус, который будет открыт в ближайшее время.
Межвузовский кампус мирового уровня находится в стадии проектирования, решение о его возведении принято Губернатором и Министерством науки и высшего образования.
— Эта программа сделает Тюмень еще более молодежным и перспективным городом. Самое главное, готовьтесь к выбору профессий, связанных с новым технологичным укладом экономики. Сдавайте ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике, биологии, химии. Не пожалеете, мир стремительно меняется, а у вас будут уникальные компетенции. Сделайте правильный выбор своего пути, он приведет к успеху и востребованности.