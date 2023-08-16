Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Научим делать правильный выбор»

— Вопрос интересный, он на стыке времени — август 2023 года оказался про выборы вообще. В сентябре выборы Губернатора и Тюменской городской Думы, многие 18-летние впервые будут голосовать. Вместе с тем, именно они этим летом закончили школу и теперь выбирают свое профессиональное будущее. Мне кажется, что это один из главных навыков, который формируются именно в подростковом и юношеском возрасте. Сравнивать, анализировать, рассуждать, слышать, поступать правильно — этому учит школа, этому учит университет. У нас, к примеру, новая система образования 2+2.