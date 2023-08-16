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Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Научим делать правильный выбор»

Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Научим делать правильный выбор»

16 августа 2023, 11:55
Фото: ТюмГУ
Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук в интервью Нашему Городу рассказал о предварительных итогах приемной кампании, о работе с абитуриентами из ДНР и ЛНР и поделился опытом, как не ошибиться в выборе профессии.

Есть ли хорошие новости о предварительных итогах приемной кампании в ТюмГУ?

— Да, и мы этому очень рады! Во-первых, успешно закончили этап приема в бакалавриат и специалитет на бюджет. Все места заняты сильными абитуриентами. Во-вторых, средний балл ЕГЭ по университету в этом году вырос на 2,3 пункта и теперь составляет 80,1.

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения уже стали 2838 человек. Из них более 1,5 тысяч первокурсников будут учиться за счет бюджетных ассигнований. В числе лидеров по качеству бюджетных абитуриентов оказались Институт государства и права — средний балл 89,04, Финансово-экономический институт — 88,32, Институт социально-гуманитарных наук — 86,47, Школа перспективных исследований SAS — 83,57, Институт математики и компьютерных наук — 81,29.

— В магистратуре также заняты все 709 бюджетных мест. ТюмГУ выбрали на данный момент 465 иностранных граждан и 1817 выпускников из других российских регионов.

Вы говорите «ТюмГУ выбрали», а как правильно учить молодых делать выбор?

— Вопрос интересный, он на стыке времени — август 2023 года оказался про выборы вообще. В сентябре выборы Губернатора и Тюменской городской Думы, многие 18-летние впервые будут голосовать. Вместе с тем, именно они этим летом закончили школу и теперь выбирают свое профессиональное будущее. Мне кажется, что это один из главных навыков, который формируются именно в подростковом и юношеском возрасте. Сравнивать, анализировать, рассуждать, слышать, поступать правильно — этому учит школа, этому учит университет. У нас, к примеру, новая система образования 2+2.

ТюмГУ — первое учебное заведение в России, которое ввело такую систему. Благодаря ей студент сам определяет свою учебную траекторию: выбирает какие предметы добавить к своему основному направлению, чтобы стать в будущем успешным предпринимателем или исследователем. Хватит ли ему цифровых знаний, сумеет ли он быть лидером в коллективе — решает сам студент. Университет предоставляет возможность реализации всего намеченного каждым обучающимся.

Фото: ТюмГУ

В 2023 году появилась особая категория поступающих «дети участников СВО». Как вы с ними работали?

— Уже в прошлом году были абитуриенты из ДНР и ЛНР. Их было немного, но они нуждались в особенном сопровождении. В приемную кампанию-2023 мы были готовы предложить индивидуальные сервисы этой группе абитуриентов. Для них была выделена отдельная квота на все направления подготовки, где были бюджетные места. Таких абитуриентов к нам поступило 43 человека. Из них без вступительных испытаний были зачислены 11 ребят. Родители этих студентов получили ранения или погибли.

Какой совет Вы бы дали старшеклассникам, которые будут поступать через год-два?

— Я — патриот Тюмени, патриот своего вуза. Поэтому, конечно, рассматривайте и готовьтесь к поступлению в ТюмГУ. Наш университет — высокорейтинговый, признанный в России центр современного образования. Добавьте сюда новую инфраструктуру, отличный новый корпус, который будет открыт в ближайшее время.

Межвузовский кампус мирового уровня находится в стадии проектирования, решение о его возведении принято Губернатором и Министерством науки и высшего образования.

— Эта программа сделает Тюмень еще более молодежным и перспективным городом. Самое главное, готовьтесь к выбору профессий, связанных с новым технологичным укладом экономики. Сдавайте ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике, биологии, химии. Не пожалеете, мир стремительно меняется, а у вас будут уникальные компетенции. Сделайте правильный выбор своего пути, он приведет к успеху и востребованности.

#Анастасия Имамахметова#ТюмГУ#Студенты#Абитуриенты#СВО#Тюменский государственный университет#Приемная комиссия#Профессии#Тюменская область
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