Пьяный тюменец, перевернувшись на машине, чуть не убил ребенка

Из-за случившейся аварии пострадали двое пассажиров — 15 и 28 лет. С различными травмами они поступили в больницу. В ведомстве подчеркнули, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, почему пьяный мужчина сел за руль.