Пьяный тюменец, перевернувшись на машине, чуть не убил ребенка

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Тюменской области по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадал его пассажир — подросток. В региональном отделении ГИБДД рассказали, что авария случилась в Нижнетавдинском районе, на подъезде к деревне Чугунаево.
Около 6 утра 16 августа пьяный водитель перевернулся на «КИА Спектра». Проверка алкотестером показала, что в крови 31-летнего тюменца 0,85 мг алкоголя.
Из-за случившейся аварии пострадали двое пассажиров — 15 и 28 лет. С различными травмами они поступили в больницу. В ведомстве подчеркнули, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, почему пьяный мужчина сел за руль.