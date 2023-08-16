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Пьяный тюменец, перевернувшись на машине, чуть не убил ребенка

Пьяный тюменец, перевернувшись на машине, чуть не убил ребенка

16 августа 2023, 04:49
Фото: ГИБДД по Тюменской области
ДТП произошло рано утром.
Сюжет
Дети

В Тюменской области по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадал его пассажир — подросток. В региональном отделении ГИБДД рассказали, что авария случилась в Нижнетавдинском районе, на подъезде к деревне Чугунаево.

Видео: ГИБДД по Тюменской области
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Около 6 утра 16 августа пьяный водитель перевернулся на «КИА Спектра». Проверка алкотестером показала, что в крови 31-летнего тюменца 0,85 мг алкоголя.

Из-за случившейся аварии пострадали двое пассажиров — 15 и 28 лет. С различными травмами они поступили в больницу. В ведомстве подчеркнули, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, почему пьяный мужчина сел за руль.

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