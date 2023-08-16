Новостройки Тюменской области будут подключать к системе «Безопасный город»

Предполагается, что мера не повлияет на стоимость жилья, поскольку речь не идёт о создании новых систем. Практически все современные многоквартирные дома оснащены видеокамерами. Вопрос только в проработке единых подходов к хранению и передаче данных с видеокамер в АПК «Безопасный город».