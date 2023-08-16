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Posted 16 августа, 12:49

Published 16 августа, 12:49

Modified Вчера, 22:54

Updated Вчера, 22:54

Новостройки Тюменской области будут подключать к системе «Безопасный город»

Новостройки Тюменской области будут подключать к системе «Безопасный город»

16 августа 2023, 12:49
Фото: 1MI
Тюменских застройщиков обяжут каждый новый многоквартирный дом обеспечить условиями для подключения к системам видеонаблюдения «Умный город». Соответствующие правки в региональные нормативы градостроительного проектирования утвердило правительство области.

На сегодня к системе уже подключено более 5 тысяч камер наружного наблюдения. Она является основой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который используют правоохранительные органы для пресечения и раскрытия правонарушений.

Подключение новых домов к АПК «Безопасный город» позволит оперативным службам по первому сигналу получать видео места происшествия и оперативно реагировать на обращения граждан.

Предполагается, что мера не повлияет на стоимость жилья, поскольку речь не идёт о создании новых систем. Практически все современные многоквартирные дома оснащены видеокамерами. Вопрос только в проработке единых подходов к хранению и передаче данных с видеокамер в АПК «Безопасный город».

В августе ГУС ТО проведёт совещание с техническими специалистами строительных компаний, сотрудниками ЦИТТО и Департамента информатизации Тюменской области, на котором будут обсуждены детали и форматы подключения домов к региональной системе.

Добавим, благодаря «Безопасному городу» в 2023 году полицейские раскрыли около 2 тысяч преступлений и пресекли более полумиллиона административных правонарушений.

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