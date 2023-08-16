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На ЭТП РЭО заключили самую масштабную в истории электротогов сделку по металлолому

На ЭТП РЭО заключили самую масштабную в истории электротогов сделку по металлолому

16 августа 2023, 14:54
Фото: reo.ru
На созданной при поддержке РЭО электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов была совершена рекордная сделка по продаже металлолома. Её сумма составила 10 млн рублей.

Аналитики отмечают, что помимо чёрного металлического лома в список самого популярного вторсырья входят: цветмет, макулатура, пластик, пишет transsibinfo.com.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев акцентировал внимание на том, что ЭТП выполняет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране и выступает удобным инструментом для участников нашей отрасли.

Сообщается, что сделку на 10 миллионов рублей заключила компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ». Невский экологический оператор реализовал полимеров, металла и стеклобоя на 5,5 млн. Третье место у компании «Инновационные технологии», продавшей цветмета, пластика и бумажных отходов более чем на миллион рублей.

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, в свою очередь, заявил, что ЭТП вывела торговлю вторсырьём на новый уровень. Доказательством этому являются многомиллионные сделки, которые тут совершаются. Развитие электронной площадки продолжится, чтобы сделать ее еще более функциональной и эффективной.

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