На ЭТП РЭО заключили самую масштабную в истории электротогов сделку по металлолому

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, в свою очередь, заявил, что ЭТП вывела торговлю вторсырьём на новый уровень. Доказательством этому являются многомиллионные сделки, которые тут совершаются. Развитие электронной площадки продолжится, чтобы сделать ее еще более функциональной и эффективной.