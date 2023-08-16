На ЭТП РЭО заключили самую масштабную в истории электротогов сделку по металлолому

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Аналитики отмечают, что помимо чёрного металлического лома в список самого популярного вторсырья входят: цветмет, макулатура, пластик, пишет transsibinfo.com.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев акцентировал внимание на том, что ЭТП выполняет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране и выступает удобным инструментом для участников нашей отрасли.
Сообщается, что сделку на 10 миллионов рублей заключила компания «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ». Невский экологический оператор реализовал полимеров, металла и стеклобоя на 5,5 млн. Третье место у компании «Инновационные технологии», продавшей цветмета, пластика и бумажных отходов более чем на миллион рублей.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов, в свою очередь, заявил, что ЭТП вывела торговлю вторсырьём на новый уровень. Доказательством этому являются многомиллионные сделки, которые тут совершаются. Развитие электронной площадки продолжится, чтобы сделать ее еще более функциональной и эффективной.