Главе СК по Тюменской области навязали нового заместителя

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:47
Шерман назначен согласно приказу из Следственного комитета РФ. Известно, что он родился в 1980 году в Тюмени. В 2003 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2003 по 2007 год работал в прокуратуре.
С 2011 года получил должность первого замруководителя югорского СУ СК, награжден медалью «За безупречную службу» II степени.
По данным источников «Нашего города» в силовых структурах, глава СУ СК по Тюменской области Александр Кубляков был очень недоволен новым замруководителя, но Дмитрия Шермана ему навязали. Шерман считается человеком ГФИ по Тюменской области, выходца из ФСБ Дмитрия Кузьменко. Позиции Кублякова инсайдеры «Нашего города» оценивают как неустойчивые и не исключают отставку последнего в обозримой перспективе.