Главе СК по Тюменской области навязали нового заместителя

По данным источников «Нашего города» в силовых структурах, глава СУ СК по Тюменской области Александр Кубляков был очень недоволен новым замруководителя, но Дмитрия Шермана ему навязали. Шерман считается человеком ГФИ по Тюменской области, выходца из ФСБ Дмитрия Кузьменко. Позиции Кублякова инсайдеры «Нашего города» оценивают как неустойчивые и не исключают отставку последнего в обозримой перспективе.