nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Главе СК по Тюменской области навязали нового заместителя

Главе СК по Тюменской области навязали нового заместителя

16 августа 2023, 13:47
Дмитрий Шерман, который ранее занимал должность первого заместителя главы СК в ХМАО, стал первым замруководителя СУ СК по Тюменской области. Он занимает должность с 10 августа.
Фото: сайт СУ СК по Тюменской области

Шерман назначен согласно приказу из Следственного комитета РФ. Известно, что он родился в 1980 году в Тюмени. В 2003 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2003 по 2007 год работал в прокуратуре.

С 2011 года получил должность первого замруководителя югорского СУ СК, награжден медалью «За безупречную службу» II степени.

По данным источников «Нашего города» в силовых структурах, глава СУ СК по Тюменской области Александр Кубляков был очень недоволен новым замруководителя, но Дмитрия Шермана ему навязали. Шерман считается человеком ГФИ по Тюменской области, выходца из ФСБ Дмитрия Кузьменко. Позиции Кублякова инсайдеры «Нашего города» оценивают как неустойчивые и не исключают отставку последнего в обозримой перспективе.

Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от пожаров
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Назначения
Подпишитесь
Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы
Сегодня, 11:00
Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке
Сегодня, 09:50
Тюменские военкомы в шесть раз подняли зарплаты для контрактников
Сегодня, 13:24
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени
Сегодня, 10:04
Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег
Сегодня, 05:50
Как купить квартиру в Тюмени за 10 минут из любой точки мира
Вчера, 10:50