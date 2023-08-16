Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз отходов в России достигла 91,4%

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания провела регулярный анализ собираемости платежей. В январе — июне прошлого года, показатель составлял 86,1%, а первом полугодии этого года собираемость выросла на 5,3% и составила 91,4%. В общей сложности физлицам и юрлицам в этом временном периоде было выставлено счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых 127,3 миллиарда рублей были уплачены.