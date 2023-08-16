Глава РЭО Буцаев: Собираемость платежей за вывоз отходов в России достигла 91,4%

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Как сообщает gorod55.ru, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) представила информацию о собираемости платежей у регоператоров по обращению с отходами.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания провела регулярный анализ собираемости платежей. В январе — июне прошлого года, показатель составлял 86,1%, а первом полугодии этого года собираемость выросла на 5,3% и составила 91,4%. В общей сложности физлицам и юрлицам в этом временном периоде было выставлено счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых 127,3 миллиарда рублей были уплачены.
Самую высокую собираемость платежей за вывоз отходов продемонстрировал Уральский федеральный округ — 95,3% (рост на 2,4%) и Северо-Западный федеральный округ — 93,7% (на 13,5%). А самая низкая собираемость наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе — 83,7% (-1,7%).
Среди субъектов РФ собираемостью больше 100% продемонстрировали Ненецкий автономный округ (110,8%) и Тюменская область (100,9%). А наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии (31,8%), Тыве (56,1%) и Дагестане (58,3%).
Собираемость выше 100% показали следующие региональные операторы: МУП Заполярного района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы», кластеры № 3−6 (Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство», кластер № 5 (Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной зоне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Напротив, достаточно низкие показатели с собираемостью ниже 60% наблюдались в Алтайском крае, Томской области, Дагестане, Сахе (Якутии), Тыве, Ингушетии и Хакасии.