Экс-агент ФБР за деньги подводил под санкции конкурента Дерипаски

Также Макгонигал работал над тем, чтобы освободить Олега Дерипаски от санкций, наложенных на него США в 2018 году. Дерипаска считал эти санкции необоснованными и подал иск против Министерства финансов США в американский суд, оценивая причиненный ущерб в 7,5 миллиарда долларов. В ответ на это Минфин разгласил часть материалов, на основании которых были введены санкции. Дерипаска назвал эти данные ложными.