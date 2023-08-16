Экс-агент ФБР за деньги подводил под санкции конкурента Дерипаски

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию от Bloomberg, сообщает, что Чарльз Макгонигал завершил службу в 2018 году. Он работал руководителем контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР. В 2021 году бывший агент признал, что выполнял заказы для Олега Дерипаски. Он был задействован в организации расследования, связанного с конкурентом бизнесмена.
Этим конкурирующим бизнесменом, согласно данным агентства Reuters, был Владимир Потанин. Макгонигал проводил «частные разведывательные операции» с целью включения Потанина в список санкционных лиц США. За свою работу бывший агент получил гонорар в размере 17,5 тысячи долларов, который был перечислен через финансовые счета на Кипре и в Нью-Джерси.
Также Макгонигал работал над тем, чтобы освободить Олега Дерипаски от санкций, наложенных на него США в 2018 году. Дерипаска считал эти санкции необоснованными и подал иск против Министерства финансов США в американский суд, оценивая причиненный ущерб в 7,5 миллиарда долларов. В ответ на это Минфин разгласил часть материалов, на основании которых были введены санкции. Дерипаска назвал эти данные ложными.
Согласно информации от Bloomberg, Макгонигал заявил, что Дерипаска переводил средства со счета в российском «Газпромбанке» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу.
В ходе расследования также стало известно о возможных связях Олега Дерипаски с выборами в США. Исследование специального прокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы показало связи между Полом Манафортом, бывшим руководителем избирательной кампании Дональда Трампа, и Олегом Дерипаской.
Приговор по делу бывшего агента ФБР огласят 14 декабря. В рамках судебного процесса также будут рассмотрены другие обвинения в адрес Чарльза Макгонигала, включая лжесвидетельство и подделку официальных документов. Согласно законодательству США, максимальный срок наказания составляет около 5 лет.
В российском правовом поле возможны вопросы к самому Олегу Дерипаске в соответствии со статьей 284.2 «Призывы к принятию мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». За это предусмотрены штрафы или лишение свободы на срок до трех лет, а в определенных случаях и то и другое.