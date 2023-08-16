Дрифтеры мешают спать тюменцам в районе улицы Мельникайте

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Люди не могут нормально уснуть. Похожая ситуация на Войновке около ТЦ «ОКЕЙ».
«Да насыпать туда мелких гвоздей, саморезов и битого стекла. Пусть развлекаются. Там недалеко как раз круглосуточный шимномонтаж», — отметил тюменец Михаил И.
Шум можно услышать даже на улице Одесской. Здесь же катаются мотоциклисты. Между тем, в центре Тюмени гоньщиков тоже хватает.
«Какие все нежные, вас бы в центр переселить», — иронизирует тюменец Александр С.
Ранее «Наш город» сообщил, что тюменские депутаты внесли в областную Думу поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», которые ограничат ночной шум на дачных участках.