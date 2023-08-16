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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Дрифтеры мешают спать тюменцам в районе улицы Мельникайте

Дрифтеры мешают спать тюменцам в районе улицы Мельникайте

16 августа 2023, 17:09
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на любителей «дать угла», которые ездят ночью в районе улиц Мельникайте — Дамбовская (у развязки). Водители «наматывают круги» до 02:00, здесь слышен рёв моторов и визг резины.

Люди не могут нормально уснуть. Похожая ситуация на Войновке около ТЦ «ОКЕЙ».

«Да насыпать туда мелких гвоздей, саморезов и битого стекла. Пусть развлекаются. Там недалеко как раз круглосуточный шимномонтаж», — отметил тюменец Михаил И.

Шум можно услышать даже на улице Одесской. Здесь же катаются мотоциклисты. Между тем, в центре Тюмени гоньщиков тоже хватает.

«Какие все нежные, вас бы в центр переселить», — иронизирует тюменец Александр С.

Ранее «Наш город» сообщил, что тюменские депутаты внесли в областную Думу поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», которые ограничат ночной шум на дачных участках.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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