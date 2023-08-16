Деловая игра от оператора «БАС» — драйвер развития технологий БПЛА

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Состоявшееся в августе в Новосибирске мероприятие ставило задачу поддержать проекты, направленные на продвижение проектов беспилотных авиационных систем.
Ранее о необходимости разработать нацпроект по развитию в России БПЛА говорил Владимир Путин. Его спецпредставитель по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков отметил, что беспилотная авиация в современных реалиях имеет важное значение. По его словам, переход к дронам с искусственным интеллектом обеспечит ежегодный рост этого рынка в стране в четыре — восемь раз, пишет atas.info.
Говоря о стоимости поддержки развития БАС в рамках нацпроекта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что это серьезные деньги для бюджета, «но оно того стоит». Он уточнил, что по предварительным данным, в 2024 году на эти цели будет направлено 48 миллиардов рублей, в 2025-м — примерно 117 миллиардов, в 2026 году — 148 миллиардов рублей. По его словам, гражданский госзаказ на беспилотники будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Она будет работать с производителями дронов, которых в РФ насчитывается около 70 компаний, в том числе 20 крупных, а также формировать линейки продукции и работать с операторами.
Одно из интереснейших событий «Архипелага-2023» — презентация деловой игры «Масштабирование применения БАС в регионах». Ее разработчиком стал отечественный оператор беспилотников ООО «БАС», который и представил ее на мероприятии.
Как рассказал генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, игра была разработана с целью показать регионам, что можно реализовать намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем они себе представляют.
«Наша игра — это, по сути, справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников. Смысл игры — донести эти сценарии до регионов в доступной, игровой форме», — заявил он.
Во время прохождения игры отрабатывались навыки участия в госзакупках, а также нужно было выбирать дроны для разных секторов экономики (мониторинг, грузоперевозки, сельское хозяйство, профобразование и переподготовка, поиск пропавших). Далее команды должны были разработать концепции региональных программ развития беспилотной авиации.
Как отметил Алексей Варятченко, «игра дала толчок для развития беспилотной авиации в регионах». Проведение и результаты игры подробно освещались в телеграм-канале.
В первых соревнованиях по «Масштабированию применения БАС в регионах» приняли участие 400 человек из 50 регионов Победителями стали команды из Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга и Псковской области. Гран-при вручен команде из Республики Башкортостан.
Эксперты отметили, что игра стала начальным этапом внедрения беспилотной авиации в регионах. В скором времени появится федеральный рейтинг региональных программ, составленный на основе разработанных игроками концепций. А проекты, которые команды защитили в процессе игры, во многих регионах уже стали руководством к действию.