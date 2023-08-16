Деловая игра от оператора «БАС» — драйвер развития технологий БПЛА

Говоря о стоимости поддержки развития БАС в рамках нацпроекта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что это серьезные деньги для бюджета, «но оно того стоит». Он уточнил, что по предварительным данным, в 2024 году на эти цели будет направлено 48 миллиардов рублей, в 2025-м — примерно 117 миллиардов, в 2026 году — 148 миллиардов рублей. По его словам, гражданский госзаказ на беспилотники будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Она будет работать с производителями дронов, которых в РФ насчитывается около 70 компаний, в том числе 20 крупных, а также формировать линейки продукции и работать с операторами.