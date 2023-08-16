Более 50% заявлений в школу направляются родителями в электронном виде

Posted 16 августа, 11:42
Published 16 августа, 11:42
Modified Вчера, 23:05
Updated Вчера, 23:05
С этом году по услуге «Запись в школу» от тюменцев поступило более 11 тысяч электронных заявлений, что на 11% больше, чем годом ранее за аналогичный период. На текущий момент по данной услуге более 50% заявлений направляется в электронной форме. По услуге «Запись в колледж» поступило более 19 тысяч электронных заявлений, и это на 25% больше, чем в 2022 году. Сейчас более 2/3 заявлений в колледжи и техникумы Тюменской области направляется в электронной форме.
Что касается дополнительного образования, то по услуге «Запись на кружки и секции» поступило более 5,5 тысячи электронных заявлений, а в детский сад через онлайн-кабинет поступило более 9 тысяч заявлений.
Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ: экономия времени, доступ для тех, кто не может прийти лично, отсутствие очередей, получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме, исключение человеческого фактора и др.
Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи.