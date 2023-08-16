Более 50% заявлений в школу направляются родителями в электронном виде

С этом году по услуге «Запись в школу» от тюменцев поступило более 11 тысяч электронных заявлений, что на 11% больше, чем годом ранее за аналогичный период. На текущий момент по данной услуге более 50% заявлений направляется в электронной форме. По услуге «Запись в колледж» поступило более 19 тысяч электронных заявлений, и это на 25% больше, чем в 2022 году. Сейчас более 2/3 заявлений в колледжи и техникумы Тюменской области направляется в электронной форме.