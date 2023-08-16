Банк ДОМ. РФ поднял процентную ставку по вкладу «Мой ДОМ»

Клиенты, которые открывают депозит, могут сами определять наиболее подходящие условия в зависимости от их потребностей и подходов к размещению средств. Размер процентной ставки при этом зависит от нескольких факторов — способа открытия депозита, возможности пополнять и снимать деньги, а также периодичности выплаты процентов.