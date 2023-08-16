Банк ДОМ. РФ поднял процентную ставку по вкладу «Мой ДОМ»

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При размещении средств на три года максимальная ставка составит 12,5 процента, для зарплатных клиентов — 12,7 процента.
«Банк ДОМ.РФ уже второй раз повышает доходность по вкладам за последний месяц — сегодняшнее решение принято на фоне повышения ключевой ставки Центробанком и роста стоимости денег на рынке фондирования. Предлагаемая нами ставка — одна из лучших на рынке, разница со средней максимальной ставкой по вкладам в топ-10 банков — больше 3 п. п.», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Клиенты, которые открывают депозит, могут сами определять наиболее подходящие условия в зависимости от их потребностей и подходов к размещению средств. Размер процентной ставки при этом зависит от нескольких факторов — способа открытия депозита, возможности пополнять и снимать деньги, а также периодичности выплаты процентов.
В Банке ДОМ.РФ сообщили также о повышении доходности по накопительному счету на 2,2 п. п. Максимальная ставка будет составлять 10 процентов, для зарплатных клиентов — 10,2 процента.
Средства клиентов на всех накопительных счетах и вкладах застрахованы в АСВ. В мобильном банке есть много функций управления депозитами. В частности, это возможность открывать счет, пополнять его, а также снимать средства.
Более подробная информация об условиях оформления содержится на сайте банка. Здесь также предусмотрена возможность подачи заявки.