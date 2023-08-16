Азиатский рост: Авто. ру оценил изменение стоимости ходовых моделей иномарок-трехлеток

Сообщается, что китайские внедорожники на рынке подержанных автомобилей демонстрируют более незначительный рост стоимости в сравнении с конкурентами. Например, Haval H9 стал дороже только на 116%, расположившись в рейтинге «трехлетних иномарок» на предпоследней позиции. Таким образом, китайский автомобиль показал более скромный результат, чем Mitsubishi Pajero Sport, не самый популярный в России — с 2020 года он вырос в цене лишь на 118%. Перед более востребованными авто Haval H9 спасовал еще сильнее: стоимость подержанного «УАЗ-Патриот» на данный момент на 127% превышает стоимость нового авто этой марки в 2020-м, а Toyota Fortuner подорожала на 135%.