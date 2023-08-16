Азиатский рост: Авто. ру оценил изменение стоимости ходовых моделей иномарок-трехлеток

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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В рейтинге ликвидности среди трехлетних «китайцев» лидировал Chery Tiggo 4 с показателем +140% к первоначальной стоимости.
Цены на китайские авто значительно выросли за минувшие три года, многие модели производства КНР уступают конкурентам по динамике цен весьма незначительно. Первую тройку по росту цен среди моделей производства Поднебесной, помимо Chery Tiggo, составили Changan CS35PLUS, выросший в цене на 138% за три года, и кроссовер Changan CS75, подорожавший на 131%. Далее в рейтинге лидеров подорожания среди подержанных «китайцев» идут Geely Atlas и Geely Coolray, прибавившие по 128% к стоимости за прошедшие три года.
Как рассказал Алексей Муханов, глава группы исследований и клиентской аналитики сервиса «Авто.ру», в России все еще существует стереотип о том, что машину производства КНР нелегко продать на вторичном рынке — якобы при этом значительно теряешь в деньгах. В реальности же к 2020 году китайские иномарки претерпели заметные изменения: число спорных технических и дизайнерских решений в моделях авто сократилось, увеличился срок эксплуатации машин. «Почти все модели в нашем рейтинге до сих пор представлены в салонах официальных дилеров. Как результат, остаточная стоимость трехлетних китайских машин не уступает европейским конкурентам», — признается эксперт.
В первую пятерку иномарок, выросших в РФ в цене с начала 2020 года, вошли сразу два автомобиля китайского производства, а также модели корейских, японских и французских брендов. Самый высокий рост среди «трехлеток» продемонстрировал популярный корейский Hyundai Creta с ростом стоимости на 147%. Вторую и третью позиции заняли «китайцы» — Сhery Tiggo 4, выросший в цене на 140%, и Changan CS35PLUS, прибавивший к стоимости 138%. На четвертом месте оказался кроссовер Toyota Fortuner (+135%) японского производства. Пятое место в списке подорожавших иномарок досталось «французу» Renault Kapture, который за три года прибавил 133% в цене.
Сообщается, что китайские внедорожники на рынке подержанных автомобилей демонстрируют более незначительный рост стоимости в сравнении с конкурентами. Например, Haval H9 стал дороже только на 116%, расположившись в рейтинге «трехлетних иномарок» на предпоследней позиции. Таким образом, китайский автомобиль показал более скромный результат, чем Mitsubishi Pajero Sport, не самый популярный в России — с 2020 года он вырос в цене лишь на 118%. Перед более востребованными авто Haval H9 спасовал еще сильнее: стоимость подержанного «УАЗ-Патриот» на данный момент на 127% превышает стоимость нового авто этой марки в 2020-м, а Toyota Fortuner подорожала на 135%.