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В Тюменской области сократилось число самоубийств

В Тюменской области сократилось число самоубийств

15 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI
В минувшем году счеты с жизнью свели 205 жителей региона — 168 мужчин и 37 женщин. В их числе 9 подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Сюжет
Тюмень

В минувшем году счеты с жизнью свели 205 жителей региона — 168 мужчин и 37 женщин. В их числе 9 подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

По данным Тюменьстата, большей части погибших было от 30 до 44 лет, пишет 72.ru. Лидерами городов в Тюменской области по суициду стали Тюмень, Тобольск, Ишим, на четвертом месте Голышмановский.

Для сравнения, в 2018 году в Тюменской области было зарегистрировано 259 случаев самоубийства, в 2019 — 231, в 2020 — 216, в 2021 — 218 случаев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году было зарегистрировано 299 случаев суицидального поведения у подростков. Большая часть из них являлись попыткой шантажа родителей из-за конфликтов в семье.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Суициды#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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