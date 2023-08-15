В Тюменской области сократилось число самоубийств

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В минувшем году счеты с жизнью свели 205 жителей региона — 168 мужчин и 37 женщин. В их числе 9 подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
По данным Тюменьстата, большей части погибших было от 30 до 44 лет, пишет 72.ru. Лидерами городов в Тюменской области по суициду стали Тюмень, Тобольск, Ишим, на четвертом месте Голышмановский.
Для сравнения, в 2018 году в Тюменской области было зарегистрировано 259 случаев самоубийства, в 2019 — 231, в 2020 — 216, в 2021 — 218 случаев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году было зарегистрировано 299 случаев суицидального поведения у подростков. Большая часть из них являлись попыткой шантажа родителей из-за конфликтов в семье.