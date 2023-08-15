В тюменский аквапарк «ЛетоЛето» выстроилась огромная очередь из отдыхающих

Заметим, что аквапарк «Лето» по итогам 2022 года нарастил прибыль в 12,5 раз по сравнению с 2021 годом. Выручка аквапарка составила 1,7 миллиардов рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году «Лето» отчитался о выручке в размере 1,2 миллиардов рублей и прибыли 6,7 миллионов. Термальный комплекс «Лето-Лето» был открыт в областной в 2018 году.