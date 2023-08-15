В тюменский аквапарк «ЛетоЛето» выстроилась огромная очередь из отдыхающих

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
«Прямо сейчас в „ЛетоЛето“ вот такие очереди — это, конечно, шок. 12 часов, вторник. Откуда такой аншлаг?» — удивляются посетители термального комплекса.
И добавляют, что, по всей видимости, высокий уровень посещаемости связан с сезоном отпусков у работающего населения и каникул у детей, передает тг-канал Темы Тюмени.
Заметим, что аквапарк «Лето» по итогам 2022 года нарастил прибыль в 12,5 раз по сравнению с 2021 годом. Выручка аквапарка составила 1,7 миллиардов рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. В 2021 году «Лето» отчитался о выручке в размере 1,2 миллиардов рублей и прибыли 6,7 миллионов. Термальный комплекс «Лето-Лето» был открыт в областной в 2018 году.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют вложить в развитие инфраструктуры термальных курортов 50 миллиардов рублей в течение ближайших десяти лет. Источниками финансирования станут средства инвесторов, региональный и федеральный бюджеты.