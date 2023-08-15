В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 09:04
В документе указано, что тестирование на коронавирус будет проведено для тех, кто возвращается из стран, где зарегистрировано ухудшение эпидситуации.
«В пунктах пропуска через Государственную границу РФ предусмотреть организацию проведения выборочного тестирования на COVID-2019 по эпидемиологическим показателям в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказано в постановлении.
В тоже время будет отменено анкетирование для прилетающих из-за рубежа пассажиров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ситуация с заболеваемостью COVID-2019 остается стабильной. В ближайшее время в регион поступит новая вакцина от коронавируса, разработанная с учетом новых штаммов, циркулирующих в мире. В настоящее время в Тюменской области вакцина против COVID-2019 нет.
По информации оперштаба, по данным на 8 августа 2023 года в регионе был зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом. Для сравнения, год назад, 8 августа 2022 года, в Тюменской области было выявлено более полутора тысяч случаев.