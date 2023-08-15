В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ситуация с заболеваемостью COVID-2019 остается стабильной. В ближайшее время в регион поступит новая вакцина от коронавируса, разработанная с учетом новых штаммов, циркулирующих в мире. В настоящее время в Тюменской области вакцина против COVID-2019 нет.