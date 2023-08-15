Тюменцы нашли на даче гусеницу размером с пачку сигарет

Знатоки ответили автору поста в комментариях, что эта гусеница — личинка винного бражника. Это вид красивых красно-розовых бабочек. Насекомое не вредит человеку, не кусается и ничего не портит. Она питается листьями иван-чая, которых, к счастью, в нашей местности много.