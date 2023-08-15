Тюменцы нашли на даче гусеницу размером с пачку сигарет

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Тюменцы обнаружили необычную гусеницу. Фотографии насекомого пользователи соцсетей анонимно выложили на всеобщее обозрение.
«Что за интересная гусеница в длину как пачка сигарет, — сообщили авторы фото.
В посте не уточняется, где конкретно была обнаружена такая диковинка: на даче или в черте города. Но ясно одно, что гусеница в наших краях гость редкий.
Знатоки ответили автору поста в комментариях, что эта гусеница — личинка винного бражника. Это вид красивых красно-розовых бабочек. Насекомое не вредит человеку, не кусается и ничего не портит. Она питается листьями иван-чая, которых, к счастью, в нашей местности много.
— Личинка винного бражника. Сумеречный мотылек. Да лучше бы отпустили. Жалко его, он редко встречается в наших краях. Обычно они предпочитают жаркие страны, — рассказали знающие горожане.
О дальнейшей судьбе насекомого ничего не известно. Будем надеяться, что те, кто нашел эту гусеницу и правда отпустят ее.