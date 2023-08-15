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Тюменцы обнаружила необычное насекомое

Тюменцы нашли на даче гусеницу размером с пачку сигарет

15 августа 2023, 09:15
Фото: Подслушано Тюмень Мыс Тарманы
Тюменцы обнаружила необычное насекомое
Весной из нее вылупится прекрасная бабочка.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы обнаружили необычную гусеницу. Фотографии насекомого пользователи соцсетей анонимно выложили на всеобщее обозрение.

«Что за интересная гусеница в длину как пачка сигарет, — сообщили авторы фото.

В посте не уточняется, где конкретно была обнаружена такая диковинка: на даче или в черте города. Но ясно одно, что гусеница в наших краях гость редкий.

Знатоки ответили автору поста в комментариях, что эта гусеница — личинка винного бражника. Это вид красивых красно-розовых бабочек. Насекомое не вредит человеку, не кусается и ничего не портит. Она питается листьями иван-чая, которых, к счастью, в нашей местности много.

— Личинка винного бражника. Сумеречный мотылек. Да лучше бы отпустили. Жалко его, он редко встречается в наших краях. Обычно они предпочитают жаркие страны, — рассказали знающие горожане.

О дальнейшей судьбе насекомого ничего не известно. Будем надеяться, что те, кто нашел эту гусеницу и правда отпустят ее.

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#Анастасия Ильина#Насекомые#Тюмень#Тюменцы#Соцсети#Общество#Новости тюмени
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