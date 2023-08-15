Тюменская компания планирует продавать аналог Lego в Африке и Бразилии

До конца года компания планирует реализовать в российские учебные заведения и в рознице более 500 наборов, а также выйти на рынки Армении, Азербайджана, Белоруссии. В конце августа наборы будут презентованы в Омске представителям Индии, Китая Бразилии и Африки.