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Тюменская компания планирует продавать аналог Lego в Африке и Бразилии

Тюменская компания планирует продавать аналог Lego в Африке и Бразилии

15 августа 2023, 03:30
Фото: 1MI
Тюменская компания «Хроники», преподающая для детей курсы роботехники, намерена выйти на рынки БРИКС и ближнего зарубежья. Фирма планирует продавать аналог Lego — наборы «Роби», реализация которых началась три месяца назад.
Сюжет
Тюмень

До конца года компания планирует реализовать в российские учебные заведения и в рознице более 500 наборов, а также выйти на рынки Армении, Азербайджана, Белоруссии. В конце августа наборы будут презентованы в Омске представителям Индии, Китая Бразилии и Африки.

По словам представителей компания, по качеству наборы «Роби» не уступают зарубежному Lego. Их преимуществом является то, что они не требуют программирования, что делает их более доступными для дошкольной аудитории.

В России наборы «Роби» являются уже не первым аналогом замены наборов для робототехники Lego. В частности, аналогичные наборы производит компания «Брейн Девелопмент» из Санкт-Петербурга, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет открыта новая школа в микрорайоне Тура, в которой для школьников будут работать современные лабораторные комплексы по естествознанию, станки для робототехники, конструкторы «Экологическая энергетика».

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