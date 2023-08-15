Тюменская компания планирует продавать аналог Lego в Африке и Бразилии

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
До конца года компания планирует реализовать в российские учебные заведения и в рознице более 500 наборов, а также выйти на рынки Армении, Азербайджана, Белоруссии. В конце августа наборы будут презентованы в Омске представителям Индии, Китая Бразилии и Африки.
По словам представителей компания, по качеству наборы «Роби» не уступают зарубежному Lego. Их преимуществом является то, что они не требуют программирования, что делает их более доступными для дошкольной аудитории.
В России наборы «Роби» являются уже не первым аналогом замены наборов для робототехники Lego. В частности, аналогичные наборы производит компания «Брейн Девелопмент» из Санкт-Петербурга, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет открыта новая школа в микрорайоне Тура, в которой для школьников будут работать современные лабораторные комплексы по естествознанию, станки для робототехники, конструкторы «Экологическая энергетика».