Тюменец выловил огромную рыбу на Иртыше (ФОТО)

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Тюменец поймал крупную щуку в водах Иртыша. Своей радостью он поделился в соцсетях. Рыбак выложил фото и сообщил подписчикам, что рыба вытянула более чем на 10 кг.
— Долгожданный выезд на Иртыш в Горнослинкино. Рыбалка трудовая, долгие поиски, ветер и волна. Но свой трофейчик взял: 10,7 кг, — похвастался тюменец.
Подписчики сообщества оценили находку рыбака, но посоветовали отпустить рыбу обратно в водоем.
Друзья отпускайте таких рыб. Они являются классными объектами ловли. Расти такой рыбе нужно более 25 лет. Для котлет можно поймать щук до 5 кг. А лучше до 3, — прокомментировали горожане.
В тематической группе рыбаки часто делятся фотографиями своего улова. Так, накануне еще один умелец похвастался добычей. Рыбак выложил фотографию с полной коробкой рыбы. С подписью «Андреевское порадовало. С 5 до 18».
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало о двух тюменцах, которым рыбалка обошлась в 5 млн рублей. Дело в том, что горожане ловили рыбу в запрещенном месте. О запрете они знали, о приятелей это не остановило.
А еще наш портал сообщал об огромных щуках, которые выловили на реке Иртыш. Фотографии рыб-гигантов вы можете посмотреть здесь.