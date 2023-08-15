Спрос на квартиры в Тюмени резко упадет уже сентябре

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В ближайшие месяцы тюменские риэлторы ждут падения продаж жилья. Данная ситуация затронет все сегменты рынка недвижимости.
Всё из-за действий ЦБ РФ, вчера ставку рефинансирования подняли с 8,5% до 12%. Банки больше не смогут предлагать населению ипотечные кредиты под 11-12% годовых. Активность покупателей снизится на 20-25%.
«Ситуация неординарная, вместе с предыдущим повышением мы получили рост ставки на 4,5% меньше чем за месяц. Пока не до конца понятно, какие точно будут последствия, но очевидно, что мы столкнемся с шоком спроса», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале.
Спрос выправится в 4 квартале 2023 года. Рост цен на недвижимость как минимум приостановится. Риэлторы ожидают, что серьёзные изменения на рынке недвижимости наступят уже в сентябре.