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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Спрос на квартиры в Тюмени резко упадет уже сентябре

Спрос на квартиры в Тюмени резко упадет уже сентябре

15 августа 2023, 12:25
Фото: 1MI
На рынок недвижимости повлияет решение Центробанка.

В ближайшие месяцы тюменские риэлторы ждут падения продаж жилья. Данная ситуация затронет все сегменты рынка недвижимости.

Всё из-за действий ЦБ РФ, вчера ставку рефинансирования подняли с 8,5% до 12%. Банки больше не смогут предлагать населению ипотечные кредиты под 11-12% годовых. Активность покупателей снизится на 20-25%.

«Ситуация неординарная, вместе с предыдущим повышением мы получили рост ставки на 4,5% меньше чем за месяц. Пока не до конца понятно, какие точно будут последствия, но очевидно, что мы столкнемся с шоком спроса», — сообщил Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале.

Спрос выправится в 4 квартале 2023 года. Рост цен на недвижимость как минимум приостановится. Риэлторы ожидают, что серьёзные изменения на рынке недвижимости наступят уже в сентябре.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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