Школа программирования Тюменской области объявила очередной набор учеников

Posted 15 августа, 11:23
Published 15 августа, 11:23
Modified Вчера, 22:38
Updated Вчера, 22:38
Все курсы в школе бесплатные и доступны после успешного прохождения входного тестирования. Также для поступления необходимо иметь аттестат о среднем образовании.
С 23 августа начнутся занятия по программе «Разработка web-сайтов». Здесь слушатели получат навыки в создании сайтов на различных конструкторах.
30 августа запускается программа «Разработка на языке PHP для серверной части web приложений (начальный уровень)». Курс посвящен формированию ключевых компетенций для программирования на языке PHP, а также умению работать с основными типами данных PHP, с версткой на языках HTML и CSS, с библиотеками и фреймворком Laravel.
C 5 сентября начнется обучение по курсу «Основы работы с базами данных, язык SQL „. В рамках программы слушатели сформируют базовые практические навыки по установке, настройке, администрированию PostgreSQL и получат знания о моделировании БД.
Для зачисления на курсы нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования Тюменской области и пройти входное тестирование.
Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.