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Posted 15 августа, 11:23

Published 15 августа, 11:23

Modified Вчера, 22:38

Updated Вчера, 22:38

Школа программирования Тюменской области объявила очередной набор учеников

Школа программирования Тюменской области объявила очередной набор учеников

15 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
Школа программирования Тюменской области начинает новый учебный год с запуска трёх курсов. Обучение для будущих программистов начнётся уже в конце августа, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Все курсы в школе бесплатные и доступны после успешного прохождения входного тестирования. Также для поступления необходимо иметь аттестат о среднем образовании.

С 23 августа начнутся занятия по программе «Разработка web-сайтов». Здесь слушатели получат навыки в создании сайтов на различных конструкторах.

30 августа запускается программа «Разработка на языке PHP для серверной части web приложений (начальный уровень)». Курс посвящен формированию ключевых компетенций для программирования на языке PHP, а также умению работать с основными типами данных PHP, с версткой на языках HTML и CSS, с библиотеками и фреймворком Laravel.

C 5 сентября начнется обучение по курсу «Основы работы с базами данных, язык SQL „. В рамках программы слушатели сформируют базовые практические навыки по установке, настройке, администрированию PostgreSQL и получат знания о моделировании БД.

Для зачисления на курсы нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования Тюменской области и пройти входное тестирование.

Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

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