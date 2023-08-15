Школа программирования Тюменской области объявила очередной набор учеников

30 августа запускается программа «Разработка на языке PHP для серверной части web приложений (начальный уровень)». Курс посвящен формированию ключевых компетенций для программирования на языке PHP, а также умению работать с основными типами данных PHP, с версткой на языках HTML и CSS, с библиотеками и фреймворком Laravel.