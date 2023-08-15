Резкое похолодание и дожди придут в Тюмень

В ближайшую неделю в Тюмень придёт похолодание. В эту субботу жителей Тюмени ждёт ясный и солнечный день. Температура воздуха составит + 31 градус, но уже в воскресенье похолодает до + 24. 21 августа синоптики прогнозируют уже + 19 градусов днём, вечером до + 8. С 20 числа в городе ожидаются дожди, выпадет до 5 мм осадков.