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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Резкое похолодание и дожди придут в Тюмень

Резкое похолодание и дожди придут в Тюмень

15 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют сначала жару, но потом температура воздуха резко снизится.

В ближайшую неделю в Тюмень придёт похолодание. В эту субботу жителей Тюмени ждёт ясный и солнечный день. Температура воздуха составит + 31 градус, но уже в воскресенье похолодает до + 24. 21 августа синоптики прогнозируют уже + 19 градусов днём, вечером до + 8. С 20 числа в городе ожидаются дожди, выпадет до 5 мм осадков.

Понизит температуру северный ветер, его порывы могут составить до 10 м/с. Влажность составит около 60%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме 17 августа ожидается до + 28 градусов, небо в этот день будет ясным. В Тюмени воздух прогреется до +27.

Жаркие дни скоро снова вернутся в Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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