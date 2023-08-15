Резкое похолодание и дожди придут в Тюмень

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В ближайшую неделю в Тюмень придёт похолодание. В эту субботу жителей Тюмени ждёт ясный и солнечный день. Температура воздуха составит + 31 градус, но уже в воскресенье похолодает до + 24. 21 августа синоптики прогнозируют уже + 19 градусов днём, вечером до + 8. С 20 числа в городе ожидаются дожди, выпадет до 5 мм осадков.
Понизит температуру северный ветер, его порывы могут составить до 10 м/с. Влажность составит около 60%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишиме 17 августа ожидается до + 28 градусов, небо в этот день будет ясным. В Тюмени воздух прогреется до +27.