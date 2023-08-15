Полицейские спасли из горящего дома семью под Тюменью

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
После вызова пожарных, полицейские обследовали двор строения, где огонь уже перекинулся на хозпостройки. В доме они обнаружили хозяев и помогли им выйти наружу.
В этом время полицейским на помощь подоспели жители села, которые помогли отогнать припаркованные легковой и грузовой автомобили подальше от огня. После чего самостоятельно приступили к тушению пожара, который угрожал соседнем дому.
Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание. Никто их граждан не пострадал. Причина пожара устанавливается.