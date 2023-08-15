nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Полицейские спасли из горящего дома семью под Тюменью

Полицейские спасли из горящего дома семью под Тюменью

15 августа 2023, 07:12
Фото: 1MI
Капитан полиции Марат Афлетунов и старший лейтенант полиции Алексей Коломенко полка ДПС ГИБДД первыми прибыли на место возгорания дома в селе Борки Тюменской области.
Фото: Паблик Тюмень

После вызова пожарных, полицейские обследовали двор строения, где огонь уже перекинулся на хозпостройки. В доме они обнаружили хозяев и помогли им выйти наружу.

В этом время полицейским на помощь подоспели жители села, которые помогли отогнать припаркованные легковой и грузовой автомобили подальше от огня. После чего самостоятельно приступили к тушению пожара, который угрожал соседнем дому.

Фото: Паблик Тюмень

Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание. Никто их граждан не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ночной пожар на Лесобазе: огонь вспыхнул за считанные секунды
Узнать подробнее
Читайте также:
Огонь подходит близко к селу СартовоОпять ландшафтный пожар: огонь охватил тюменскую деревнюОгонь подходит близко к селу Сартово
#Алексей Каримов#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Пожар#Спасение#ГИБДД#Происшествия
Подпишитесь
Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля
Сегодня, 01:00
Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок
Вчера, 07:28
В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы
Сегодня, 08:09
Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды
Сегодня, 09:00
Тюменских таксистов массово кидают на деньги
Сегодня, 03:34
Тюменец выловил огромную рыбу на Иртыше (ФОТО)
Сегодня, 06:14