Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 15 августа

В Тюмени 15 августа весь день будет облачно, но с прояснениями. По данным сервиса «Яндекс.погода», воздух в областной столице прогреется до +26. Ночью этот показатель опустится до +13. Влажность воздуха составит 50% в дневное время и 87% в ночное. Утром тюменцам стоит ждать юго-западный ветер со скоростью 1,7 м/с. Днем ветер придет с северо-запада со скоростью 2,3 м/с. В вечернее время ветер опять сменит свое направление — он придет с востока со скоростью 1,7 м/с. А ночью направление ветра дойдет до 1,1 м/с. Он подует с юго-востока.