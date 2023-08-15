Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 15 августа

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В Тюмени 15 августа весь день будет облачно, но с прояснениями. По данным сервиса «Яндекс.погода», воздух в областной столице прогреется до +26. Ночью этот показатель опустится до +13. Влажность воздуха составит 50% в дневное время и 87% в ночное. Утром тюменцам стоит ждать юго-западный ветер со скоростью 1,7 м/с. Днем ветер придет с северо-запада со скоростью 2,3 м/с. В вечернее время ветер опять сменит свое направление — он придет с востока со скоростью 1,7 м/с. А ночью направление ветра дойдет до 1,1 м/с. Он подует с юго-востока.
Можно смело заявить, что тепло постепенно приходит в областную столицу. Северный ветер покинул Тюмень. Температура воздуха тоже выше, чем в предыдущие дни.
Утром в Тобольске будет малооблачно. Точно такая же ситуация будет наблюдаться вечером. А вот днем здесь будет пасмурно. Температура воздуха прогреется до +24. Ночью этот показатель упадет до +10. Однако в ночное время суток синоптики прогнозируют ясную погоду. Влажность воздуха составит 43% в дневное время и 89% в ночное. В течение дня будет главенствовать северо-восточный ветер со скоростью 1,6 м/с. В вечернее время его сменит северный ветер. Скорость составит 1 м/с.
Ясная и теплая погода будет стоять в Ялуторовске. Температура воздуха прогреется до +25. Ночью она упадет до +9. Влажность воздуха в дневное время составит 42% и в ночное время 52%. В течение дня в городе будет дуть северный ветер со скоростью 2,5 м/с. А в ночное время направление сменится в сторону востока и составит 1,8 м/с.
В Заводоуковске днем будет малооблачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до +25. Ночью температура опустится до +9. Влажность воздуха составит 42%. Утром в городе будет дуть северный ветер со скоростью 2,2 м/с. Вечером ветер придет с востока со скоростью 1,2 м/с. В вечернее и ночное время синоптики прогнозируют ясную погоду.
В Ишиме в течение дня будет пасмурно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 52%. Здесь будет холодный северный ветер со скоростью 2,9 м/с. Вечером его сменит северо-восточный со скоростью 2 м/с. Влажность воздуха составит 52%.