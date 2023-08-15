Общественная палата рассмотрела создание цифровой платформы с позитивными новостями

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Идея данного проекта появилась на круглом столе Общественной палаты в Якутске. В то время эксперты высказались о необходимости создания ресурса, который будет содержать новости о достижениях России. Проект призван сплотить общество и защитить его от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.ru.
«По итогам социологических исследований подтверждается реальный запрос людей на позитивный контент в интернете. 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно, — поделился член Общественной палаты Никита Анисимов. — На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях».
В ОП считают, что через данную интернет-платформу россияне смогут читать новости в соответствии со своим интересам, а также делиться ими в соцсетях. В качестве основы будущей платформы предлагается взять общественный интернет-проект «Хорошие новости». Рассказывая о концепции будущего приложения, глава этого проекта Илья Федоров отметил, что команда разработчиков намерена его усовершенствовать и запустить совместно с ОП РФ.
По мнению члена ОП РФ Ольги Голышенковой, необходимо привлечь к участию по созданию платформы представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса. Также рассматривается возможность создания системы поощрений для активных пользователей. Такими поощрениями могут быть встречи с интересными людьми или образовательные курсы.
В ближайшее время обсуждение практических механизмов реализации мобильного приложения о достижениях России продолжится.