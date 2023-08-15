Общественная палата рассмотрела создание цифровой платформы с позитивными новостями

В ОП считают, что через данную интернет-платформу россияне смогут читать новости в соответствии со своим интересам, а также делиться ими в соцсетях. В качестве основы будущей платформы предлагается взять общественный интернет-проект «Хорошие новости». Рассказывая о концепции будущего приложения, глава этого проекта Илья Федоров отметил, что команда разработчиков намерена его усовершенствовать и запустить совместно с ОП РФ.