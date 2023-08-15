nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Общественная палата рассмотрела создание цифровой платформы с позитивными новостями

Общественная палата рассмотрела создание цифровой платформы с позитивными новостями

15 августа 2023, 14:51
Фото: piqsels.com
В рамках реализации проекта цифровой платформы, эксперты Общественной палаты (ОП) РФ намерены пригласить к созданию приложения с хорошими новостями о жизни страны федеральные ведомства и госкомпании.

Идея данного проекта появилась на круглом столе Общественной палаты в Якутске. В то время эксперты высказались о необходимости создания ресурса, который будет содержать новости о достижениях России. Проект призван сплотить общество и защитить его от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.ru.

«По итогам социологических исследований подтверждается реальный запрос людей на позитивный контент в интернете. 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно, — поделился член Общественной палаты Никита Анисимов. — На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях».

В ОП считают, что через данную интернет-платформу россияне смогут читать новости в соответствии со своим интересам, а также делиться ими в соцсетях. В качестве основы будущей платформы предлагается взять общественный интернет-проект «Хорошие новости». Рассказывая о концепции будущего приложения, глава этого проекта Илья Федоров отметил, что команда разработчиков намерена его усовершенствовать и запустить совместно с ОП РФ.

По мнению члена ОП РФ Ольги Голышенковой, необходимо привлечь к участию по созданию платформы представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса. Также рассматривается возможность создания системы поощрений для активных пользователей. Такими поощрениями могут быть встречи с интересными людьми или образовательные курсы.

В ближайшее время обсуждение практических механизмов реализации мобильного приложения о достижениях России продолжится.

Подпишитесь
Продавцы взвинтили цены на жилье в Тюмени, ХМАО и ЯНАО из-за падения рубля
Сегодня, 01:00
Поехал технику ремонтировать: в зоне СВО погиб боец-инвалид из Тюмени
Сегодня, 10:15
В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границы
Сегодня, 08:09
Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды
Сегодня, 09:00
Тюменских таксистов массово кидают на деньги
Сегодня, 03:34
Тюменец выловил огромную рыбу на Иртыше (ФОТО)
Сегодня, 06:14