Минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов

В перечне «запрещённых» почти 200 наименований лекарств, в том числе известные «Кетонал», АЦЦ, «Лазолван», «Церукал», «Амоксиклав» (порошок для приготовления суспензии). Среди них есть лекарства без которых не смогут обойтись наркологи и онкологи.