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Минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов

Минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов

15 августа 2023, 14:10
Фото: 1MI
Сотни лекарств, включённых в перечень жизненно необходимых, теперь не рекомендуется назначать пациентам. Минздрав РФ выпустил документ (№25-8/6908 от 27 июля 2023 года, имеется в распоряжении «Новых Известий»), который повлияет на работу врачей в Тюменской области.

В перечне «запрещённых» почти 200 наименований лекарств, в том числе известные «Кетонал», АЦЦ, «Лазолван», «Церукал», «Амоксиклав» (порошок для приготовления суспензии). Среди них есть лекарства без которых не смогут обойтись наркологи и онкологи.

«Департамент <> Министерства здравоохранения РФ направляет для использования в работе информацию о прекращении производства и ввоза лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечается в документе №25-8/6908.

В перечне оказались десятки импортных производителей из Израиля и Европы (Гедеон Рихтер, Sandoz, Novartis).

Довольно известный АЦЦ производится корпорацией Sandoz. Препарат в определённое время занимал до 70% рынка ацетилцистеина. В списке исчезающих оказались: «Перфалган» (внутривенный раствор для снижения температуры тела), «Вивитрола» (применяется в наркологии), антибиотика «Тиенам», Пульмозим», «Леводопа» (от болезни Паркинсона), все формы «Панадола» и детского «Панадола».

Стоит отметить, что через пару дней Минздрав свое письмо отозвал.

«Список от 27 июля? Видел, конечно. Он уже отозван. В любой момент опять что-то подобное пришлют. Шуму документ наделал много. Там почти все имеет аналоги, но вот, к примеру, „Перфалган“ мы заменить не сможем», — сообщил «Новым Известиям» главный врач одного крупного федерального медучреждения.

При этом проблема исчезновения перечисленных препаратов из аптек и больниц не решается. Врачи пытаются искать аналоги «из старого».

Список Минздрава №25-8/6908 прокомментировал гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. Он отметил, что АЦЦ или «Диклофенак» можно быстро заменить аналогами.

«В целом ничего серьезного этот перечень, включающий 196 позиций, не несет», — сообщил Сергей Шуляк.

Теперь врачи стараются почаще заходить на сайты крупных агрегаторов, чтобы узнать, есть ли препарат в наличии. К примеру, исчез один из самых известных препаратов (группа антибиотиков), применяемый для лечения ЛОР патологий и заболеваний верхних дыхательных путей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Лекарства
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