Минздрав разослал в тюменские больницы списки исчезнувших медпрепаратов

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В перечне «запрещённых» почти 200 наименований лекарств, в том числе известные «Кетонал», АЦЦ, «Лазолван», «Церукал», «Амоксиклав» (порошок для приготовления суспензии). Среди них есть лекарства без которых не смогут обойтись наркологи и онкологи.
«Департамент <> Министерства здравоохранения РФ направляет для использования в работе информацию о прекращении производства и ввоза лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечается в документе №25-8/6908.
В перечне оказались десятки импортных производителей из Израиля и Европы (Гедеон Рихтер, Sandoz, Novartis).
Довольно известный АЦЦ производится корпорацией Sandoz. Препарат в определённое время занимал до 70% рынка ацетилцистеина. В списке исчезающих оказались: «Перфалган» (внутривенный раствор для снижения температуры тела), «Вивитрола» (применяется в наркологии), антибиотика «Тиенам», Пульмозим», «Леводопа» (от болезни Паркинсона), все формы «Панадола» и детского «Панадола».
Стоит отметить, что через пару дней Минздрав свое письмо отозвал.
«Список от 27 июля? Видел, конечно. Он уже отозван. В любой момент опять что-то подобное пришлют. Шуму документ наделал много. Там почти все имеет аналоги, но вот, к примеру, „Перфалган“ мы заменить не сможем», — сообщил «Новым Известиям» главный врач одного крупного федерального медучреждения.
При этом проблема исчезновения перечисленных препаратов из аптек и больниц не решается. Врачи пытаются искать аналоги «из старого».
Список Минздрава №25-8/6908 прокомментировал гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. Он отметил, что АЦЦ или «Диклофенак» можно быстро заменить аналогами.
«В целом ничего серьезного этот перечень, включающий 196 позиций, не несет», — сообщил Сергей Шуляк.
Теперь врачи стараются почаще заходить на сайты крупных агрегаторов, чтобы узнать, есть ли препарат в наличии. К примеру, исчез один из самых известных препаратов (группа антибиотиков), применяемый для лечения ЛОР патологий и заболеваний верхних дыхательных путей.