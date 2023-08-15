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Крупные пробки на Объездной Тюмени и Московском тракте из-за ДТП

Крупные пробки на Объездной Тюмени и Московском тракте из-за ДТП

15 августа 2023, 13:15
Фото: 1MI
Пробки в сторону Салаирского тракта растянулись на 2,3 километра.
Фото: фото Владимир Р.

В областной столице 15 августа в час пик фиксируются крупные заторы. Пробки в южной и западной части Объездной дороги.

В районе Воронинских горок произошло ДТП с внедорожником «Рено», машина перекрыли одну полосу движения уже на Объездной дороге.

«Стоят Воронинские горки и Объездная. ДТП», — сообщил тюменец Владимир Р.

Затор в 3 километра собрался в южной части Объездной дороги и на Московском тракте. Здесь аварий не фиксировалось, но движение очень плотное.

Ранее «Наш город» отмечал, что жители элитного микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках. Здесь строят новую дорогу, дорожники завершат работы в 2024 году.

Крупные пробки в тюменском микрорайоне Европейский закончатся не скоро
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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