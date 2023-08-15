Крупные пробки на Объездной Тюмени и Московском тракте из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В областной столице 15 августа в час пик фиксируются крупные заторы. Пробки в южной и западной части Объездной дороги.
В районе Воронинских горок произошло ДТП с внедорожником «Рено», машина перекрыли одну полосу движения уже на Объездной дороге.
«Стоят Воронинские горки и Объездная. ДТП», — сообщил тюменец Владимир Р.
Затор в 3 километра собрался в южной части Объездной дороги и на Московском тракте. Здесь аварий не фиксировалось, но движение очень плотное.
Ранее «Наш город» отмечал, что жители элитного микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках. Здесь строят новую дорогу, дорожники завершат работы в 2024 году.