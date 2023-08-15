КМСП: Более 215 млрд получил малый и средний бизнес получил под поручительства РГО

Она рассказала, что число воспользовавшихся поручительствами РГО за январь — июнь этого года выросло в два раза и составило почти 12 тысяч компаний. Больше всего с помощью этого инструмента поддержки получили средства в сферах перевозок и логистики — почти 14 миллиардов рублей, услуг — более 30 миллиардов, производства — 44 миллиардов рублей.