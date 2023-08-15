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КМСП: Более 215 млрд получил малый и средний бизнес получил под поручительства РГО

КМСП: Более 215 млрд получил малый и средний бизнес получил под поручительства РГО

15 августа 2023, 08:07
Фото: piqsels.com
Малый и средний бизнес в январе — июне 2023 года получил 215,1 миллиарда рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). Годом ранее аналогичный показатель составил 98,7 миллиарда рублей.

РГО входят в национальную гарантийную систему, оператором которой выступает Корпорация МСП, пишет ТАСС.

«Поручительство при недостаточности залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов у бизнеса», — отметила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

Она рассказала, что число воспользовавшихся поручительствами РГО за январь — июнь этого года выросло в два раза и составило почти 12 тысяч компаний. Больше всего с помощью этого инструмента поддержки получили средства в сферах перевозок и логистики — почти 14 миллиардов рублей, услуг — более 30 миллиардов, производства — 44 миллиардов рублей.

Также увеличение спроса на механизм гарантийных поручительств зафиксирован в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей) и сельского хозяйства (33 млрд рублей). Некоторые субъекты РФ показали значительный рост выдачи поручительств, в частности Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, малый и средний бизнес, который не имеет собственного залогового обеспечения, имеет в распоряжении инструменты НГС. В первую очередь это «зонтичные» поручительства и поручительства РГО.

В тройку регионов-лидеров по общему объему полученной с участием РГО финансовой поддержки вошли Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей).

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