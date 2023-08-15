Катер влетел в сапборд с женщиной и ребенком на Тагильском пруду

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Две недели назад в Нижнем Тагиле женщину на сапборде сбил катер. В инциденте на воде пострадала Ирина Подмазова, 14 августа у неё было день рождения. Сейчас она пришла в себя и продолжает восстанавливаться.
Всё произошло поздно вечером 28 июля. Иван Подмазов с семьей и друзьями решили съездить на сапбордах на Тагильском пруду. Все доски были освещены светодиодными лентами.
Трагедия произошла на обратном пути, в сапборд Ирины влетел катер. В этот момент с женщиной был её девятилетний сын, он не пострадал. Женщину срочно доставили в ГБ №1, она была без сознания. Иван (её муж) утверждает, что оба человека на катере были пьяными, а судно двигалось в полной темноте без света.
В катере были Никита Карпов. После столкновения они попытались поднять пострадавшую на лодку, но, поскольку все были пьяные, им это не удалось. Друг Ивана помог извлечь Ирину из воды, после чего они доплыли до пирса, который находится около дома по улице Горошникова, дом 3, об этом сообщил Иван Подмазов на личной странице в ВК.
На место инцидента прибыли спасатели из «Центра защиты населения». Один из них был Евгений Ступин, который так же был сильно пьяный. По словам мужа Ирины, он просил не вызывать МВД.
«Прибывшие спасатели не предприняли мер по оказанию помощи пострадавшей и не вызывали соответствующие службы, действовали, по моей оценке, крайне не профессионально. По диалогу спасателей с виновником было понятно, что они знакомы», — отметил Иван.
Через несколько минут виновник сел в лодку и скрылся. Полиция Нижнего Тагила инициировала проверку, а через полторы недели было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
По словам главы «Центра защиты населения», спасатели оказали Ирине помощь. Сергей Коперкин отметил, что все сотрудники проходят осмотр, их не допускают за штурвал в нетрезвом состоянии.
Выяснилось, что катером управлял Никита Карпов, он дал интервью телеканалу ОТВ. По его словам он был трезвым 28 июля. Он не заметил жещину, потому что сапборд был без подсветки.
«TagilCity.ru» отмечает, что на кадрах с городской камеры видно, что катер двигается по пруду в полной темноте. Судно довольно сложно увидеть. Сапборд Ирины был подсвечен.
Трагедия на Тагильском пруду вызвала бурное обсуждение в сети. Ирина получила поддержку не только со стороны общественников Нижнего Тагила, но и от ряда других людей. Среди них были Александр Коченков, глава АНО «Шаг вперед», Илья Коровин, известный как «Тагильчанин».