Катер влетел в сапборд с женщиной и ребенком на Тагильском пруду

В катере были Никита Карпов. После столкновения они попытались поднять пострадавшую на лодку, но, поскольку все были пьяные, им это не удалось. Друг Ивана помог извлечь Ирину из воды, после чего они доплыли до пирса, который находится около дома по улице Горошникова, дом 3, об этом сообщил Иван Подмазов на личной странице в ВК.