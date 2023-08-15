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Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Тюмени

Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Тюмени

15 августа 2023, 06:00
Фото: pxhere.com
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Тюмени
Кружки и секции для детей в Тюмени стали более доступными, в том числе финансово, — благодаря сертификату ПФДО. Разбираемся, как его получить и как им пользоваться.
Сюжет
Дети

Портал ПФДО в Тюмени

В 2019 году в РФ был запущен федеральный проект, цель реализации которого — повысить доступность получения дополнительного образования детьми. В 2020 году оценить его преимущества смогли и в Тюменской области — после того, как был дан старт внедрению ПФДО — системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

В 2023 и 2024 годах дети из Тюмени и других городов региона могут посещать разнообразные секции и кружки за счет государства — такую возможность им предоставляют сертификаты ПФДО. Право на него есть у каждого ребенка в возрасте от пяти до 18 лет, имеющего постоянную регистрацию в Тюменской области. Воспользовавшись сертификатами, дети могут пройти ознакомительную программу для получения детального представления о том или ином кружке, секции и определиться с выбором.

Сертификаты ПФДО подходят для оплаты занятий как в частных, так и в бюджетных учреждениях дополнительного образования. Ключевое условие — организация должна официально состоять в реестре поставщиков услуг образования ПФДО. Перечень таких организаций указан на портале системы.

Для того чтобы оформить сертификат, законным представителям ребенка нужно пройти регистрацию на портале ПФДО, ввести его личные данные. В личном кабинете будет представлена вся информация о документе, в том числе указан его номинал. Там же оформляется и заявка на получение сертификата.

Внимание! Родителям, оформляющим сертификат ПФДО на ребенка, в любом случае придется посетить организацию дополнительного образования для представления оригиналов документов. Это необходимо сделать в течение 10 дней с момента подачи электронной заявки.

Для того чтобы ребенок был официально зарегистрирован в ПФДО, нужны следующие документы:

  • свидетельство о рождении или паспорт (если уже исполнилось 14 лет);
  • СНИЛС (если у ребенка он есть);
  • справка из школы;
  • справка о регистрации по месту жительства;
  • паспорт законного представителя ребенка.

Ребенок автоматически фиксируется в системе ПФДО после того, как его зачисляют в ту или иную секцию. Перечень программ и организаций, на базе которых реализуется система, указан на «Навигаторе».

Старая версия портала "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"Старая версия портала "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"
Новая версия портала "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"Новая версия портала "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"
Старая версия портала "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"
Фото: edo.72to.ru

Найти интересующий кружок или секцию при помощи «Навигатора» легко. Название вводится в строку поиска, находится на интерактивной карте или через фильтры:

  • указывается интересующее направление и возраст школьника;
  • осуществляется выбор бесплатной или платной программы.

Предусмотрена возможность сортировки названий программ в алфавитном порядке, выбор секций и кружков для школьников, которые имеют ограничения по здоровью.

Поиск программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)Поиск программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Поиск программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта) Поиск программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта)
Поиск программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Фото: edo.72to.ru

В Тюмени и в регионе школьники могут выбирать секции или кружки по интересующим направлениям:

  • естественно-научное — знакомство с природными объектами и окружающим миром, их изучение, знакомство с экологией;
  • техническое — секции робототехники, моделирования, интеллектуальных и компьютерных систем;
  • туристско-краеведческое — знакомство с историей края и страны, туризмом;
  • художественное — развитие эстетического восприятия, знакомство с разными направлениями в искусстве, творчестве;
  • социально-педагогическое — профориентация, поиск своего места в обществе и в социуме;
  • физкультурно-спортивное — лечебная физкультура, общеукрепляющие занятия.

На сайте «Госуслуги» также публикуется список кружков и секций, причем, учетную запись на этом портале может создать даже тот ребенок, которому еще не исполнилось 18 лет. Потребуется указать свои данные так, как они указаны в паспорте, внести контактную информацию. Сертификат для подачи в учреждение формируется и оформляется в автоматическом режиме.

Направленния программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)Направленния программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Направленния программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта)Направленния программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта)
Направленния программ на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Фото: edo.72to.ru

Номинал сертификата дополнительного образования в Тюмени на 2023–2024 год

Каждый сертификат ПФДО имеет определенный номинал. Это деньги, которые из государственного бюджета поступают на счет ребенка и могут быть использованы для оплаты кружков и секций. В 2023 и в 2024 годах номинал документа для детей в Тюмени — 1800 рублей.

Программы на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)Программы на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Программы на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта)Программы на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (новая версия сайта)
Программы на портале "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" (старая версия сайта)
Фото: edo.72to.ru

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?

Действие системы ПФДО распространяется на все без исключения городские округа и районы Тюменской области — всего их 26. Для получения информации об учреждении дополнительного образования, на базе которого функционируют кружки и секции, необходимо зайти в «Навигатор» и выбрать нужное направление либо указать название.

Стоит напомнить, что оплатить сертификатом можно занятия только в тех организациях, которые имеют аккредитацию в системе. Чтобы записаться в кружок или секцию, нужно пройти авторизацию в «Навигаторе» и посредством фильтра выбрать конкретный населенный пункт, а также интересующую программу. Для оплаты кружка по сертификату в разделе «Стоимость» потребуется указать, что деньги вносятся по системе ПФДО.

#Новости#Дополнительное образование#Дети#Школьники#Общество#Тюмень
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