Как купить квартиру в Тюмени за 10 минут из любой точки мира

Удаленная сделка востребована у иногородних покупателей, которые не хотят или по каким-то причинам не могут лично заключить договор с застройщиком на месте, например, если улетели в отпуск. Больше не имеет значения в какой точке мира находится человек. Главное — это его желание стать собственником недвижимости в Тюмени.