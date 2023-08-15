Как купить квартиру в Тюмени за 10 минут из любой точки мира

Posted Вчера, 10:50
Published Вчера, 10:50
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Застройщики госструктуры продолжают улучшать механизмы, которые позволяют не только находить и бронировать новостройки онлайн, но и подписывать договоры посредством электронно-цифровых подписей, виртуально подавать документы в Росреестр и дистанционно оформлять ипотеку.
Удаленная сделка востребована у иногородних покупателей, которые не хотят или по каким-то причинам не могут лично заключить договор с застройщиком на месте, например, если улетели в отпуск. Больше не имеет значения в какой точке мира находится человек. Главное — это его желание стать собственником недвижимости в Тюмени.
На сегодняшний день доля сделок, оформленных через онлайн-сервисы девелопера newton, достигает 90%. Если мы говорим о покупке в ипотеку квартир стандарт и комфорт-класса, то здесь востребована ипотека. Мы партнеры Сбербанка по проектному финансированию и можем предоставить ряд преференций для наших покупателей, например до 1 сентября действует сниженная ставка по ипотеке всего от 1,6%. Но Сбербанк работает преимущественно через электронную регистрацию, — рассказала руководитель отдела продаж строительной компании newton Маргарита Палкина.
Сделки без ипотеки за 100% оплату или рассрочку есть в сегменте недвижимости бизнес-класса (у девелопера newton это дом в центре Тюмени White House). Но и тут клиенты в 99% случаев сами выбирают удаленную покупку. Такое решение поможет быстро оформить все необходимые документы, даже не покидая свой дом или офис.
Тех, кто предпочитает проверенный способ покупки все меньше: на бумаге всего единицы договоров. В основном это покупатели, больше доверяющие бумажным документам, или те, у кого в прошлом случались неприятные ситуации с электронными сервисами. Но мы всегда даем подробные инструкции, как выпустить электронно-цифровую подпись, связываемся по видеосвязи и помогаем разобраться, — уточнила Маргарита Палкина.
Удаленная сделка — это порой единственный способ не упустить выгодные скидки и акции от застройщиков. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Оксана Ключка рассказала, как в июле ей удалось выгодно купить квартиру для клиентов из Екатеринбурга.
Мы приобрели квартиру формата «2+» с огромной террасой 50 кв. м. в жилом комплексе SuperSky. Когда я впервые увидела цену, то не поверила глазам, ведь такое предложение могло быть в разы дороже. Оказалось, что квартира была последняя, и застройщик сделал приятный дисконт. Тогда клиент принял решение покупать прямо сейчас. Мы стали обдумывать возможности, как сделать это быстрее, ведь покупатель живет в другом города. Застройщик предложил нам выход: провести удаленную сделку, без личного присутствия клиента. Мы ни разу не выезжали ни в офис, ни на объект. К счастью, современные технологии позволяют это сделать. Квартира нашла счастливого хозяина! — пояснила специалист по недвижимости.
Все мы слышали старую поговорку: «Пришел, увидел, победил», теперь мы можем ее сократить до: «Увидел и купил», ведь больше никуда не нужно идти, чтобы купить квартиру за считанные минуты.
У нас были случаи, когда подписание договора долевого участия ЭЦП, открытие эскроу-счета и сдача документов на электронную регистрацию заняло у покупателя всего 10 минут. Конечно, этому предшествует доскональная подготовка документации нашими специалистами, но вы экономите свое личное время, — добавила Маргарита Палкина.
Максимальный срок оформления договора долевого участия при покупке квартиры за собственные средства или в рассрочку от застройщика — одни сутки. Когда в сделке фигурирует третье юридическое лицо — банк — сроки покупки меняются.
Кстати, процедура удаленной покупки квартиры для клиента бесплатна. Все расходы по оформлению электронной регистрации (в том числе и оплату госпошлины) девелопер newton берет на себя.
Весь процесс онлайн-покупки квартиры от застройщика состоит из 4-х последовательных этапов.
Первым делом необходимо выбрать квартиру: у застройщика newton это можно сделать на сайте newton.ru. В отделе продаж подтвердят, что квартира свободна и забронируют. В течение 3 дней нужно принять окончательное решение о покупке и направить в отдел продаж несколько стандартных документов.
Если оплата покупки производится собственными средствами или оформляется рассрочка от застройщика, то договор долевого участия (ДДУ) готовится сразу. Если для приобретения нужны кредитные средства, то специалисты отдела продаж застройщика оформляют заявку в банк для получения одобрения. Это занимает 1-2 рабочих дня. Когда документы будут проверены и банка одобрит кредит — можно двигаться дальше.
Персональное участие клиента требуется только в один момент — для выдачи разрешения на выпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП). Курьер приедет в любой город и оговоренное место, чтобы подтвердить личность покупателя и подписать с ним соглашение.
Лайфхак — это можно сделать заранее, затем спокойно улететь отдыхать. Тогда все документы получится подписать удаленно (по готовности).
Бывает, что цифровая подпись была сделана раньше, например, недавно заключалась другая сделка с недвижимостью, тогда весь процесс пройдет быстрее.
Если вы уже приобрели квартиру удаленно, а застройщик открыл продажу мест в паркинге или кладовых позже, то новую электронную подпись делать не нужно, ведь еще действует первая.
Подписанные электронные документы отправляются в Росреестр на дистанционную регистрацию. Параллельно застройщик бронирует эскроу-счет, а клиент его открывает через мобильное приложение.
Эскроу-счет — специальный счет в банке, на котором безопасно хранятся деньги покупателя и продавца до выполнения условий договора. Это гарантия сохранности средств от банка и финансовая защита покупателя от любых форс-мажоров.
Готовый пакет документов придет на электронную почту покупателя. Нужно его проверить и затем перевести средства на эскроу-счет. По регламентам регистрация сделки в Росреестре занимает до 9 рабочих дней.
В процесс покупки добавляется несколько особенностей, если квартира приобретается в ипотеку. Подписание кредитного договора всегда происходит на условиях банка — дистанционно или лично в ближайшем к покупателю офисе банка. Затем банковские документы также переводятся в цифровой вид и подгружаются в приложение наряду с пакетом от застройщика.
Параллельно открывается эскроу-счет и счет для безопасных расчетов. В день сделки клиент кладет первоначальный взнос на транзитный счет. После подписания кредитного договора туда же зачисляются кредитные деньги. Сумма по цене договора остается на этом счете до момента регистрации в Росреестре. Как только право собственности переходит покупателю, деньги автоматически перечисляются с транзитного на эскроу-счет.
Кстати, в 2024 году Росреестр в рамках сделок по Договорам долевого участия (ДДУ) планирует полностью перейти на электронный формат работы с застройщиками.
Скоро всем без исключения придется привыкать к цифровизации, ведь других вариантов просто не останется. Это действительно новый уровень комфорта при покупке недвижимости: быстро, надежно, без очереди и поездок.
Выбрать квартиру можно на сайте https://clck.ru/35Kiu6, связаться с отделом продаж по телефону 8 800 770 00 00.
Ипотека от 1,6% годовых на срок до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ — партнера Банка: ООО Специализированный застройщик «Суперский», ООО Специализированный застройщик «Норден» при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 0,9% годовых, при первоначальном взносе от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации».
При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию ставка от 5,4% годовых с учетом страхования жизни и здоровья заемщика.
Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.
Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.
Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.
Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 12.07.23г. по 30.09.23г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Застройщик ООО «СЗ Уайт Хаус». Проектная декларация на наш. дом.рф. 214-ФЗ (договор долевого участия). Не оферта.
White House — Ууайт хаус, newton — ньютон, Norden — Норден, Supersky — Суперский.