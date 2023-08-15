Губернатор Моор пообещал оказать помощь Республике Дагестан

Ранее «Наш Город» писал, что 14 августа в Югре на Талинском месторождении произошел взрыв. В результате ЧП погиб работник компании, 52-летний мужчина. Шестеро пострадавших, по данным департамента здравоохранения ХМАО, госпитализированы с травмами. Состояние всех пострадавших оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».