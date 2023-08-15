Губернатор Моор пообещал оказать помощь Республике Дагестан

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
«От лица жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил глава региона.
Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли вечером 14 августа. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Трагедия унесла жизни 35 человек, в том числе троих детей. С ожогами в больницу были доставлены 80 человек, пишут «Известия».
По предварительным данным, причиной происшествия стал вспыхнувший автомобиль в автосервисе, расположенном рядом с АЗС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Свои соболезнования семьям погибших принес президент России Владимир Путин. Власти обещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, пострадавшим — по 200 тысяч и 400 тысяч руб.
15 августа, вторник, объявлен в Республике Дагестан днем траура.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 августа в Югре на Талинском месторождении произошел взрыв. В результате ЧП погиб работник компании, 52-летний мужчина. Шестеро пострадавших, по данным департамента здравоохранения ХМАО, госпитализированы с травмами. Состояние всех пострадавших оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».